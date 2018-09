Olimpiadi | Zaia | grazie a Giorgetti | da lui ottimo segnale

Olimpiadi : Zaia - sono ottimista - spero che Torino riveda sua posizione (2) : (AdnKronos) - Quindi, Zaia ha tenuto a sottolineare che "Salvini si e' dimostrato un ministro pragmatico e pratico per molte cose. E penso che questa sua apertura sulla candidatura di Milano-Cortina sia anche un raggio di sole". "Pensare che il Governo resti fuori da questa partita - ha proseguito i

Olimpiadi : Zaia - sono ottimista - spero che Torino riveda sua posizione : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - "Io sono un inguaribile ottimista e spero che Torino possa rivedere le sue posizioni". E' questo l'auspicio espresso dal presidente del Veneto, Luca Zaia oggi tornando a parlare del dossier per la candidatura Milano-Torino-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. "Tori

Olimpiadi 2026 - Malagò-Zaia : 'Appendino ci ripensi - siamo ancora in tempo' : Oggi il Coni presenta in Svizzera la nuova proposta a due Milano-Cortina, ma si spera di poter far rientrare ancora Torino. Salvini: 'è un dovere del governo sostenere chi non si ritira' - Nel giorno ...

Olimpiadi invernali 2026 - Zaia e Malagò in pressing su Torino : 'Appendino ci ripensi' : Il timore di Milano, dal punto di vista politico, era che l'esecutivo stesse facendo una scelta politica dovuta alla necessità di non creare tensioni al proprio interno. Ad agosto Milano aveva ...

Olimpiadi - Malagò e Zaia chiamano Appendino : “Ripensaci - siamo ancora in tempo”. Oggi consegna bozza al Cio : Milano-Cortina: la proposta che Oggi il Coni porterà a Losanna, con tutta probabilità, sarà solo lombardo-veneta. Ma c’è chi non si rassegna, e in molti fanno appello alla sindaca di Torino perché ci ripensi: “È evidente che è stata Torino a far saltare tutto”, ma “siamo ancora in tempo”, ha detto a Radio Anch’io il presidente del Coni, Giovanni Malagò. E anche il Governatore del Veneto, Luca Zaia, lancia ...

Olimpiadi - Zaia : 'Una mossa a tenaglia - Fontana e Sala sono d'accordo' : 'Cosa succede adesso che l'Olimpiade a tre è finita? Si continua a due, io non rinuncio. Qui in Veneto si dice: duri i banchi'. Durante la Serenissima, quello era l'ordine impartito ai rematori quando ...

Olimpiadi 2026 - oggi la candidatura a Losanna - appello di Zaia : 'Appendino ci ripensi - siamo ancora in tempo' : Corsa contro il tempo per la presentazione del nuovo progetto a due Lombardia-Veneto con l'appoggio del sindaco di Milano Sala. Mentre la sindaca Appendino sostiene che in Piemonte non ci sono le ...

Olimpiadi 2026 - appello di Malagò e Zaia 'Appendino ci ripensi' : 'Questa non è una sfida o una prova muscolare, approfitto per fare un ultimo appello alla sindaca Chiara Appendino , avevo battezzato io il tridente'. Ai microfoni di Radio Anch'io su Radio 1, ...

Olimpiadi 2026 - appello e Malagò e Zaia 'Appendino ci ripensi' : 'Questa non è una sfida o una prova muscolare, approfitto per fare un ultimo appello alla sindaca Chiara Appendino , avevo battezzato io il tridente'. Ai microfoni di Radio Anch'io su Radio 1, ...

Luca Zaia e Giovanni Malagò ad Appendino : "Sulle Olimpiadi ripensaci" : "Questa non è una sfida o una prova muscolare, approfitto per fare un ultimo appello alla sindaca Chiara Appendino, avevo battezzato io il tridente". Ai microfoni di Radio Anch'io su Radio 1, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, fa un ultimo tentativo per far tornare Torino in corsa per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. "Io sono un inguaribile ottimista, ci sono non solo i 980 milioni per le Olimpiadi. Noi ...

[Il retroscena] La vendetta e la trappola delle Olimpiadi : l'assurdo scontro tra Lega e 5 Stelle e tra Salvini e Zaia : Una partita politica La verità è i Giochi invernali del 2026 sono diventati il paradigma del caos politico italiano. Una partita dove sport e politica, locale e nazionale, si sono intrecciate. Torino ...

Olimpiadi 2026 - Zaia lancia la candidatura lombardo-veneta : “Via il tridente? Allora sia falange macedone” : Videomessaggio di Luca Zaia, presidente del Veneto, dopo la dichiarazione del Governo sulla fine della proposta che univa Torino, Milano e Cortina nella candidatura alle Olimpiadi invernali. L'articolo Olimpiadi 2026, Zaia lancia la candidatura lombardo-veneta: “Via il tridente? Allora sia falange macedone” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Olimpiadi 2026 - il piano B di Zaia a Fanpage.it : “Candidatura Cortina-Milano - governo metta i soldi” : Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervistato da Fanpage.it, assicura che la candidatura a due Cortina-Milano per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 si può fare ed è "già pronta", dopo "l'epilogo annunciato" con il fallimento della candidatura a tre che includeva anche Torino. Zaia ora chiede al governo di mettere le risorse a disposizione delle due città.Continua a leggere

Olimpiadi 2026 - Zaia e Fontana rilanciano : 'Lombardia e Veneto disponibili a portare avanti candidatura' : Luca Zaia e Attilio Fontana rilanciano la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 dopo lo stop di Giorgetti. 'Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La ...