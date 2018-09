Olimpiadi | domani la decisione finale del governo

Olimpiadi 2026 : STOP GOVERNO - RESTA ASSE LOMBARDO-VENETO/ Malagò - “domani al Cio con Milano-Cortina” : OLIMPIADI 2026, scontro tra Sala e GOVERNO. Il sindaco chiede Milano capofila, Torino si sfila: Giorgetti, "la proposta della candidatura è morta qui". Speranza con ASSE LOMBARDO-VENETO(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 20:30:00 GMT)

Olimpiadi : domani Cortina al Cio per dare la sua disponibilità : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - domani Cortina al Cio per dare la sua disponibilità alla candidatura per le Olimpiadi del 2026. Con riferimento alla candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, con una nota dell’1 agosto 2018 la Città di Cortina d’Ampezzo manifestava al

Olimpiadi 2026 : domani il Coni candiderà Milano-Cortina al Cio : Il Coni domani a Losanna presenterà al Comitato Olimpico Internazionale la candidatura italiana Milano-Cortina d'Ampezzo per i Giochi invernali del 2026. Lo apprende l'AGI da fonti del Coni. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò incontrerà il presidente del Cio, Thomas Bach.

Olimpiadi : Bond (Fi) - no a rotture politiche - domani uniti a Losanna : Belluno, 18 set. (AdnKronos) - "Dobbiamo presentarci uniti e forti, domani, davanti al CIO a Losanna per sostenere la candidatura di Cortina, Milano e Torino alle Olimpiadi invernali 2026. Non possono esserci rotture politiche su questo fronte": questo l'appello del deputato di Forza Italia, Dario B