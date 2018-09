Olimpiadi degli Scacchi 2018 | nel quarto turno Italia open facile sulla Tunisia | donne

oasport

(Di giovedì 27 settembre 2018) Proseguono con alterne soddisfazioni lestiche del, in corso di svolgimento a Batumi, Georgia. L’ha chiuso senza nessun reale problema l’impegno contro la, mentre la squadra femminile ha subito la sua prima sconfitta del torneo, contro la quotata Armenia. L’ha disposto con agio della formazione tunisina, raccogliendo un convincente 3,5-0,5 (l’unica patta è stata di Luca Moroni, che dopo l’eccellente prova nel 2016 non sembra in gran forma in quest’edizione, contro Amir Zaibi). Daniele Vocaturo ha superato Zoubaier Amdouni, che gli rende 397 punti ELO, in 59 mosse, di cui almeno la metà sono state di cocciuta, seppur vana resistenza. Sabino Brunello, invece, dopo esser rientrato col Bianco in un’articolata variante della Difesa Moderna, ha sfruttato un grosso errore di Mohamed Ali Boudriga al ...