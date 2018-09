: #Olanda, procura: sventato grande #attacco terroristico, 7 arresti - TgLa7 : #Olanda, procura: sventato grande #attacco terroristico, 7 arresti - NotizieIN : Olanda:sventato attentato,sette arresti - CyberNewsH24 : • News • #Olanda:sventato attentato,sette arresti -

Stavano preparando un grandein, ma le forze antiterrorismo il 27mbre 2018 hanno reso noto di essere entrate in azione appena in tempo. La Polizia olandese ha arrestato oggipersone con l'accusa di preparare "un grande attacco terrorista". Gli arrestati hanno un'età compresa tra i 21 e i 34 anni.Arrestate 7 persone insospettate di preparare "un grande attacco terroristico". Lo riferisce la Procura nazionale all'Aja. L'operazione è stata condotta tra le città di Arnhem e di Weert, dopo un'indagine durata mesi seguita a un indizio d'intelligence su un uomo di 34 anni di origini irachene che progettava un, molto probabilmente, a un evento pubblico di grande richiamo, per fare molte vittime, con corpetti esplosivi e fucili d'assalto dopo aver fatto detonare un'autobomba. AdnKronos riferisce che «la polizia ha arrestato giovedìuomini sospettati di essere a uno stadio molto avanzato nella preparazione di un grandeterroristico in», ha dichiarato il pubblico ministero, aggiungendo che uno degli uomini voleva «fare molte vittime».(Di giovedì 27 settembre 2018)