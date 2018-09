Olanda | sette arresti con l’accusa di terrorismo | “Volevano sferrare attacco con

Olanda : sventato attentato - sette arresti : 22.05 Arrestate 7 persone in Olanda sospettate di preparare "un grande attacco terroristico". Lo riferisce la Procura nazionale all'Aja. L'operazione è stata condotta tra le città di Arnhem e di Weert, dopo un'indagine durata mesi seguita a un indizio d'intelligence su un uomo di 34 anni di origini irachene che progettava un attentato, molto probabilmente,a un evento pubblico di grande richiamo,per fare molte vittime, con corpetti esplosivi e ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati 21 settembre. Spiccano Francia-Serbia e Olanda-Russia : CLICCA QUI PER TUTTI I risultati E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (venerdì 21 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna: inizia la seocnda fase. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente ...

Ascolti TV | Domenica 9 settembre 2018. Il 21.6% per Bocelli. Francia Olanda 11.5% - Amore Criminale 6.3%. La MotoGp su TV8 al 18.1% : La Notte di Andrea Bocelli Su Rai1 La Notte di Andrea Bocelli ha conquistato 3.889.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Francia-Olanda ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 889.000 spettatori (4.3%). Su Italia 1 Mission Impossibile – Protocollo Fantasma ha intrattenuto 1.549.000 spettatori con ...

Ascolti tv ieri - La notte di Andrea Bocelli vs Francia Olanda | Dati Auditel 9 settembre 2018 : Da un lato un evento musicale e solidale, dall’altro la nuova partita valida per la Uefa Nations League. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, domenica 9 settembre 2018? Chi ha vinto la prima serata televisiva fra La notte di Andrea Bocelli e la sfida tra Francia e Olanda? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata di ieri. Ascolti tv ieri, 9 settembre 2018 +++ Ascolti TV ieri IN USCITA DALLE 10:00 +++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO RAI ...