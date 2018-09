OLANDA | 7 ARRESTI | PREPARAVANO GRANDE ATTENTATO TERRORISTICO Ultime notizie | il capo un

OLANDA - sette arresti con l’accusa di terrorismo : “Volevano sferrare attacco con Kalashnikov e cinture esplosive” : sette arresti e un “grande attentato terroristico” sventato nei Paesi Bassi. A riferirlo è la Procura nazionale all’Aja rendendo nota l’operazione della polizia che ha portato in carcere gli aspiranti attentatori nelle città di Arnhem e di Weert. Stando al racconto della Procura, i fermati avevano in mente di compiere un attacco su ampia scala durante un importante evento, armati di fucili d’assalto Ak-47 ( Kalashnikov ) e ...

Sventato attentato in OLANDA : sette arresti : Stavano preparando un grande attentato in Olanda, ma le forze antiterrorismo il 27 settembre 2018 hanno reso noto di essere entrate in azione appena in tempo. La Polizia olandese ha arrestato oggi sette persone con l'accusa di preparare "un grande attacco terrorista". Gli arrestati hanno un'età compresa tra i 21 e i 34 anni. --Arrestate 7 persone in Olanda sospettate di preparare "un grande attacco terroristico". Lo riferisce la Procura ...