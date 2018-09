Ok della Camera alle dimissioni del velista grillino Andrea Mura

Pensioni d'oro - i tecnici della Camera spiegano come avverrà (davvero) il ricalcolo : Nelle note di lettura del Servizio Studi di Montecitorio al provvedimento presentato da Lega e M5s chiariscono su quali basi...

Da subito le funzioni della fotocamera Note 9 sul Samsung Galaxy S9 : assaggio rom disponibile : Manca poco alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per il Samsung Galaxy S9, grazie al quale tra le altre cose dovremmo toccare con mano una serie di funzioni interessanti riguardanti la fotocamera. Stando ai suggerimenti che ci giungono direttamente da alcune beta ufficiali, come quella che vi abbiamo descritto pochi giorni fa su queste pagine, l'intenzione del produttore coreano sembra essere quella di ...

Pensioni d'oro - nessun ricalcolo contributivo. I tecnici della Camera : "Taglio non dipende da quanto versato" : MILANO - La proposta di legge Lega-M5s sul taglio alle Pensioni d'oro, denominata 'Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, ...

La bufala dei 27 uomini di scorta per l’ex presidente della Camera Laura Boldrini : "Sapete chi ha la scorta più cara al mondo? E' quella della Boldrini: 27 poliziotti, 10 Autoblu ecc. ci costa di 3 milioni €. Ma non finisce qua: scortati anche il suo amante e la figlia per un altro milione. Io sono schifato e li maledico. Non ho più parole": è la nuova bufala sull'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, diffusa ieri dall'utente Massimo De Santis su Twitter.Continua a leggere

"No soppressione della Camera di Commercio di Terni" - c'è l'assemblea : Prosegue l'azione di mobilitazione promossa dal Comitato "No soppressione della Camera di Commercio di Terni". Mercoledì 19 settembre presso il mercatino di Foro Boario sono state raccolte ...

FICO VS DI MAIO/ Vicepremier attacca sui migranti : "Bene niente più ONG". Il presidente della Camera risponde : FICO vs Di MAIO: Vicepremier attacca sui migranti: "Bene niente più ONG". Il presidente della Camera risponde: "Italia salvi vite in mare con l'aiuto di tutti"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 23:50:00 GMT)

New York Times contro Made in Italy - paghe da 1 euro l'ora. Camera della Moda italiana : "Vergognoso" : "L'intento di questo articolo - concludono dal New York Times- è di fare luce su uno degli angoli più oscuri del mondo della Moda italiana. Continuiamo a sostenere la nostra versione".

L’era della tripla fotocamera su Samsung Galaxy è iniziata : perché prima su Galaxy A7 2018 : Il primo Samsuag Galaxy con sistema a tripla fotocamera principale è realtà: si tratta del nuovissimo Samsung Galaxy A7 2018, fresco di presentazione oggi 20 settembre. Il device porta con se l'assoluta novità per il brand sud-coreano che in molti si sarebbero aspettati magari su un'ammiraglia del calibro del prossimo Samsung Galaxy S10. Così non è stato e la specifica strategia ha pure un suo perché. Partiamo con lo specificare la feature ...

Scuola - Ok della Camera alle videocamere negli asili e a test di controllo sui docenti : ecco le novità : La Lega fa sua la proposta di Forza Italia per l’introduzione nelle aule delle telecamere di sorveglianza. La proposta di legge di Annagrazia Calabria ha ottenuto ieri il sì di Montecitorio per la procedura d’urgenza: ora le Commissioni Lavoro e Affari Costituzionali avranno a disposizione 15 giorni di tempo per riportarla in aula e procedere alla votazione. Poi il passaggio in Senato. Scuola, telecamere negli asili: Matteo Salvini ...

Caso Regeni - presidente della Camera Fico in missione a Il Cairo : Il presidente della Camera, Roberto Fico, si è recato a Il Cairo per una visita di due giorni su invito del suo omologo egiziano. Oggi vedrà il presidente della Camera dei Rappresentanti Ali Abdel-Aal ...

Milleproroghe - ok della Camera. Decreto torna al Senato : Teleborsa, - Il Decreto Milleproroghe incassa il via libera di Montecitorio e si appresta a varcare la soglia di Palazzo Madama. Con 285 voti a favore, 106 contrari e quattro astenuti, il ...

Milleproroghe - sì della Camera dopo la maratona dell ostruzionismo Pd : Grazie ragazzi! Oggi vincono i cialtroni ma la scienza tornerà presto a prevalere sull'ignoranza'. Tags Argomenti: Milleproroghe Vaccini periferie fondi periferie Partito Democratico - Pd ...

Milleproroghe - via libera della Camera : Il ddl di conversione del decreto Milleproroghe è stato approvato dalla Camera c on 285 voti a favore, 106 contrari e 4 astenuti . Il decreto, che scade il 23 settembre, passa al Senato per la terza ...

Milleproroghe - ok della Camera alla fiducia : 329 sì : 13 settembre 2018, ore 14:20 - La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul decreto legge Milleproroghe: 329 sì e 220 no. Ora, a partire dalle ore 15:00 di oggi, vi sarà l’esame degli ordini del giorno prima della votazione finale del provvedimento che, in seguito alle modifiche, dovrà tornare per la terza lettura al Senato.Decreto Milleproroghe | 12 settembre 2018La prima fiducia del governo di Giuseppe Conte, in ...