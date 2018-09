Oggi il Governo decide sulla manovra | Di Maio vuole deficit oltre 2%

Legge di Bilancio - assedio a Tria. Oggi il vertice di governo decisivo - : I 5 Stelle alzano la posta e chiedono di portare al 2,4% il rapporto deficit/Pil, ma il ministro dell'Economia non molla: "Ho giurato nell'interesse della nazione". Nel pomeriggio summit di maggioranza a Roma in attesa del Cdm per il Def

Di Maio : Oggi il decreto Genova al Quirinale. Rebus sulle coperture. Il governo : ci sono : Il decreto Genova si appresta a salire, con grande fatica, al Colle. A dodici giorni dal varo in consiglio dei ministri (con la formula “salvo intese”), il provvedimento è infatti rimasto bloccato al Tesoro, rallentato da una situazione di caos sulle coperture. Lo scoglio però sembrerebbe ora superato: Palazzo Chigi assicura infatti che il decreto ...

Svezia - sfiducia al governo : Oggi si chiude l'era del modello socialdemocratico : Aritmetica di governabilità ardua nel Paese-guida del nord, e qualche preoccupazione emerge anche sul futuro dell'unica economia industriale europea avanzata che oggi cresce piú di quella tedesca - ...

ULTIME NOTIZIE/ Di Oggi - ultim'ora : ok del Governo al decreto sicurezza - Lega esulta (25 settembre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: ok del Governo al decreto sicurezza. Calcio, dopo il ko della Roma a Bologna scotta la panchina di Eusebio Di Francesco (25 settembre 2018)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Genova - Toti : “Oggi il piano demolizione del ponte da Autostrade - lo invieremo al governo” : “Il decreto Genova è stato oggetto di una lunga riunione con il governo, certo è che ognuno mantiene le sue perplessità: noi siamo stati chiarissimi, abbiamo detto che per Genova la priorità è costruire il ponte. Ogni altro obiettivo viene dopo la ricostruzione del ponte. Come Regione Liguria ho chiesto ad Autostrade un piano di demolizione del ponte e oggi Società Autostrade ci presenterà il piano che noi manderemo al commissario di ...

Moscovici : «L'Italia ha un problema» «In Europa Oggi vedo dei piccoli Mussolini» Chi è : il ritratto Draghi : parole governo creano danni : «Vorrei soltanto che gli italiani nutrissero maggiore fiducia in loro, nel loro ruolo centrale, di terza economia della zona euro», ha aggiunto Moscovici. Ma resta Roma il grande malato su cui si ...

ULTIME NOTIZIE/ Di Oggi - ultim'ora : decreto milleproroghe - pasticcio per il Governo Lega-M5S (13 settembre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, pasticcio sul decreto milleproroghe. La Lega di Serie A concede deroga alla Fiorentina per la fascia da Capitano di Astori (13 settembre 2018)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Oggi al via Forum Ambrosetti - Salvini torna da 'Lega di governo' : Milano, 7 set., askanews, - 'Oggi propongo il nostro programma di governo, l'anno prossimo sarò qui come Lega di governo'. E ancora: 'Conto di vedervi qui nel 2018 raccontandovi non tanto quello che ...

ULTIME NOTIZIE/ Di Oggi - ultim'ora : Governo - ok al ddl anticorruzione (9 settembre 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: ok al ddl anticorruzione. Calcio, l'Italia di Roberto Mancini fa il suo esordio nella Nations League contro la Polonia (7 settembre 2018)(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Ilva - Confindustria vuole appOggiare lo sciopero indetto dai sindacati contro il governo : Confindustria Taranto sarebbe pronta ad appoggiare lo sciopero sindacale indetto da Cgil, Cisl, Uil e Usb contro il governo in relazione alla questione Ilva. Fiom protesta e ribadisce "la nostra assoluta distanza da chi in questi anni, nel mondo dell'appalto e non solo, ha cercato continuamente di abbattere diritti, sicurezza e salario dei lavoratori".Continua a leggere

Sale il rischio Italia - governo pronto ad anticipare revisione del def. Oggi il giudizio di Fitch sul rating : Il balzo dei tassi sui btp e la salita dello spread - ieri a quota 285 - pesano sui conti pubblici. Entro metà della prossima settimana vertice a Palazzo Chigi per trovare un punto d'incontro sulla ...