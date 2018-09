Nuova patch per Rainbow Six Siege al 27 settembre | cosa cambia e miglioramenti

Nuova patch per Rainbow Six Siege introduce importante cambiamento sul team killing : Rainbow Six Siege riceverà a breve la prima patch dopo Operazione Grim Sky. Non si tratta di un update massiccio, ma introduce un grosso cambiamento: sanzioni più rigide per il team killing. Le conseguenze a lungo termine non sembrano cambiate, ma le penalità nell'immediato saranno più dure. Le prime infrazioni venivano utilizzate per cacciare semplicemente i giocatori da una partita, ma ora comporteranno un divieto di matchmaking di 30 ...

Problemi PUBG su Xbox One X - Nuova patch risolverà tutto? : In questi giorni PUBG, nome abbreviato di PlayerUnknown's Battlegrounds, sta vivendo alcune problematiche serie su Xbox One X. A riferirlo sono i giocatori della console Microsoft che, attraverso i forum, si stanno confrontando su questi Problemi. In particolar modo PUBG su Xbox One X sembrerebbe soffrire di gravi Problemi alle performance: il problema più segnalato è il calo di frame-rate che si verifica sporadicamente durante le sessioni di ...

Strepitoso Huawei P8 Lite 2017 Vodafone : ancora una Nuova patch 369 : Il Huawei P8 Lite 2017 Vodafone sembra avere una marcia in più, inutile negarlo. Il dispositivo di fascia media, brandizzato dall'operatore rosso può contare su aggiornamenti più celeri rispetto alle varianti no brand e allo stesso tempo, sembrerebbe averne a disposizione anche in numero maggiore, di certo per migliorare l'esperienza utente. Nella giornata di ieri abbiamo riportato alcuni feedback relativi all'aggiornamento del Huawei P8 ...

Nuova patch per Overwatch il 29 agosto : note e Sfida Nano Cola di D.VA : Blizzard ha pubblicato da poco la Nuova patch di Overwatch, per l'esattezza la 1.27.1.1. Contiene diverse risoluzioni di problemi oltre a una Nuova Sfida. Se siete fan di D.VA allora sarete davvero felici: nella Sfida Nano Cola di D.VA bisognerà raggiungere determinati obiettivi per conquistare oggetti cosmetici esclusivi. La Sfida è live e sarà disponibile fino al 10 settembre. In partiColare Blizzard ha voluto celebrare l'uscita del corto ...

Pillars of Eternity 2 : una Nuova patch introduce le God Challenges e molto altro : Pillars of Eternity 2: Deadfire è uscito relativamente da poco e Obsidian continua a supportarlo con nuovi contenuti ogni mese. E' stata rilasciata una nuova patch che aggiunge una serie di nuove sfide ed è stato annunciato che il mese prossimo sarà disponibile il primo Boss di fine gioco, che metterà a dura prova le abilità del vostro party.Come riporta Gamingbolt, la prima sfida introdotta con la patch è Abydon, che aggiungerà la durabilità al ...

Fortnite : all'interno dei file della patch 5.21 sarebbe stata scoperta la Nuova modalità a tempo limitato "Velocity" : Come saprete, nella giornata di ieri Epic Games ha pubblicato la nuova patch 5.21 per il popolare Fortnite, un update che ha portato con sé interessanti novità ma, purtroppo, anche qualche problema tecnico stando ai numerosi crash riscontrati.In seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento, i dataminer si sono messi subito in azione scoprendo una possibile nuova modalità a tempo limitato.Si tratterebbe della LTM "Velocity" che, come riporta ...

Final Fantasy XV Windows Edition : una Nuova patch permette di condividere le foto e molto altro : Square Enix ha da poco rilasciato una nuova patch per Final Fantasy XV Windows Edition con la quale sono state aggiunte nuove funzioni al titolo.Come riporta Gamingbolt, una delle novità è rappresentata dagli avatar, con cui i giocatori potranno giocare la campagna principale, inoltre le foto scattate dalla fotocamera di Prompto potranno essere condivise con i propri amici. Queste foto potranno essere votate e i giocatori riceveranno ricompense ...

Dragon Ball FighterZ : Goku e Vegeta base disponibili con la Nuova patch : Poco tempo fa Bandai Namco annunciò l'arrivo in Dragon Ball FighterZ dei due personaggi di Goku e Vegeta in versione base. Ora, finalmente, i due famosi lottatori sono disponibili nel roster.Come segnalano i colleghi di VG247, con la pubblicazione della patch 1.11 sono stati introdotti i personaggi. I combattenti possono essere ottenuti in modo gratuito dai possessori del FighterZ Pass, che include anche Broly, Bardock, Vegito (SSGSS) e Zamasu ...

PUBG per Xbox One : la Nuova patch migliorerà il frame rate e risolverà i problemi con i caricamenti : La versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds sta per ricevere una nuova patch correttiva la prossima settimana che andrà a risolvere i problemi riscontrati da Bluehole con il precedente update. Nell'aggiornamento settimanale sul forum di PUBG, lo sviluppatore ha fornito le informazioni su cosa esattamente verrà risolto con la patch della prossima settimana.Come segnala Gamingbolt, l'aggiornamento risolverà i problemi che molti ...

Nuova patch per la versione PC di PUBG : PUBG Corp ha rilasciato poco fa una Nuova patch per il loro shooter battle royale PUBG.Come riporta Gamingbolt, l'aggiornamento introduce parecchie migliorie ma la novità più interessante è senza dubbio quella che riguarda il sistema di penetrazione degli arti. Nel dettaglio, se il personaggio ha l'avambraccio di fronte ad una parte del corpo debole come la testa, un eventuale danno subirà delle variazioni. Con la patch, i giocatori da oggi in ...

Vampyr si aggiorna con una Nuova patch : Dontonod Entertainment pochi attimi fa ha reso disponibile una nuova patch per Vampyr su PS4, Xbox One e PC, la quale risolve alcuni problemi riscontrati dai giocatori, a seguire i dettagli. Vampyr: Tutti i dettagli sulla seconda patch A seguire i primi ma importanti fix apportati dalla patch: Ottimizzate le prestazioni su PC Modificata l’opzione Auto Lock Risolto il problema che impediva di entrare ...

Nuova patch per Asus ZenFone 4 dal 25 luglio : le novità registrate : Ci sono alcuni smartphone che pur non potendo contare su grosse campagne pubblicitarie stanno ottenendo un discreto successo in Italia, come nel caso dell'Asus ZenFone 4, che negli ultimi mesi ha potuto contare anche su un prezzo più basso rispetto a quanto avvenuto in precedenza sul web. Merito dell'arrivo sul mercato del predecessore, ma anche di una domanda che stava iniziando a rallentare, al punto che le richieste sono tornate ad essere ...