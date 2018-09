Nota del Def | dai 10 miliardi per il reddito agli 8 per la Fornero | i punti dell’accordo

Livorno - confessione in parrocchia si preNota su Facebook/ Così la Chiesa più social si avvicina ai fedeli : Il vescovo di Livorno ha inaugurato una pagina Facebook dedicata al contatto diretto con i suoi fedeli, un aiuto e un modo di incontrarsi anche online(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 19:26:00 GMT)

Tria : “Ho giurato nell’esclusivo interesse della nazione. E anche gli altri. Da Nota al Def segnale di fiducia ai mercati” : “Ho giurato nell’esclusivo interesse della nazione e non di altri. E non ho giurato solo io, ma anche gli altri”. Così il ministro dell’Economia Giovanni Tria parlando al convegno di Confcommercio ‘Meno tasse per crescere’. “Ognuno – ha aggiunto il titolare del Tesoro – può avere un’idea dell’interesse della nazione. Interpretare bene questo mandato è quello che stiamo cercando di fare”. Il ...

Stop a soldi non tracciati ai partiti - registro con bollo del Notaio : Divieto di ricevere contributi non tracciabili provenienti da persone o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei dati. Obbligo di tenere un apposito registro, bollato da un notaio, sulle ...

Legge di Bilancio - tutte le tappe : dalla Nota di aggiornamento del Def alle pagelle della Commissione Ue : La nota di aggiornamento al Documento di economia finanza, giovedì 27. Poi il Documento programmatico di Bilancio da inviare alla Commissione europea e all’Eurogruppo, seguito a stretto giro dalla Legge di Bilancio vera e propria. Che entro il 20 ottobre deve approdare in Parlamento per le modifiche. L’esame va concluso entro la fine dell’anno, pena l’esercizio provvisorio. Sono le prossime tappe del ciclo di Bilancio che ...

La voce della Politica Bombe d'acqua Vulture Melfese - Nota di Cia- Agricoltori : Una Politica che garantisca il presidio da parte dell'agricoltore, la cui attività è fondamentale in particolare nelle zone marginali. E tra le azioni urgenti indichiamo: sistemazioni idrauliche, ...

ASSESSORATO AL COMMERCIO - Nota del 21 settembre 2018 : Spostamento temporaneo mercati del lunedì , centro storico, e del giovedì , piazzale S.Giovanni, 21-09-2018 / Giorno per giorno Alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Settore ...

Uomini e Donne news - Claudio Sona da tronista ad attore? Al Festival del Cinema un regista lo Nota : Uomini e Donne news, Claudio Sona sbarca ad Hollywood? Al Festival del Cinema di Venezia un regista lo nota Pare che la partecipazione al red carpet del Festival di Venezia abbia portato più che bene a Claudio Sona. Secondo il settimanale Oggi, infatti, star d’Oltreoceano avrebbero riempito di complimenti l’ex tronista di Uomini e Donne. All’evento, […] L'articolo Uomini e Donne news, Claudio Sona da tronista ad attore? ...

Vaccini anno scolastico 2018/2019 : la Nota dell'Asp di Ragusa : Vaccini anno scolastico 2018-2019: l’Asp di Ragusa in linea con le disposizione Vaccini del 5 settembre dell’Assessorato regionale alla Salute.

“Funghi di origine sconosciuta!”. Porcini ritirati dai supermercati : ecco dove. La Nota del Ministero della Salute : Ci risiamo. Come spesso accade il Ministero della Salute comunica, sul proprio sito, i prodotti che, a seguito di indagini a campione svolte dalle autorità, sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati perché ritenuti pericolosi, nocivi, non sicuri, non conformi alle norme sulla tutela dei consumatori. Si tratta, quasi sempre, di prodotti commestibili anche se, talvolta, le indagini riguardano anche creme estetiche e altri prodotti ...

POLIZIA MUNICIPALE - Nota dell'8 settembre 2018 : Esito delle operazioni di controllo nell'area verde pubblica di via Braghini e in altre zone di Pontelagoscuro 08-09-2018 / Giorno per giorno L'area verde pubblica di via Braghini a Pontelagoscuro, ...

ILVA. Accordo sindacale e la vendita ad Arcelor MIttal - la Nota del segretario provinciale P.C.I. Maurizio Romanazzo : Dalla vicenda Ilva esce vincitore il mercato nella figura del principale suo protagonista nel mondo. Il ricatto occupazionale ancora una volta è stato lo strumento vincente. Esce sconfitta la politica nazionale e locale, incapace ieri ed oggi di dare una soluzione agli interessi del Paese e ...

Sport : nessun aumento a carico delle società virtuose. Nota congiunta del Comune di Venezia e della Pallacanestro Virtus Lido : Da parte mia personale e, credo, del mondo del volontariato Sportivo tutto, credo sia importante ringraziare il Sindaco Luigi Brugnaro per quanto sta facendo per il mondo dell'associazionismo ...

'A COSA SERVE LA FIERA DEL LEVANTE?'. LA Nota del PRESIDENTE CONFIMI PUGLIA SERGIO VENTRICELLI : Magari con un management autorevole e un piano industriale appropriato, che sappia offrire al territorio pugliese un volano impareggiabile, per internazionalizzarsi e creare economia'.

Emma Marrone - fango sessuale : l'ira della Nota lesbica contro la cantante : Non si placa la polemica sulla vita privata di Emma Marrone . Ha fatto discutere un servizio di IoSpio in cui si definiva 'lesbica' la cantante salentina. Adesso sale in cattedra tal Lidia Borghi , ...