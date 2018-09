Non solo la povertà | ecco tutte le cose che Di Maio vuole eliminare

Roma-FrosiNone - Di Francesco : “Non abbiamo fatto niente - la vittoria è solo un punto di partenza” : Nel post partita di Roma-Frosinone, in diretta su DAZN, Eusebio Di Francesco, ha commentato la netta vittoria dei suoi per 4-0: “Per noi è cominciato un nuovo campionato, è come se fosse un nuovo inizio. Dobbiamo tornare a fare ciò che sappiamo fare, questo è un gruppo sano composto da ragazzi per bene. Non è mai facile vincere in Serie A, avevo anche chiesto ai ragazzi di mantenere la porta inviolata“. Interpellato sulle ...

FIFA Top 11 : Messi - Ronaldo ma Non solo. Chi sono i più presenti di sempre? : Oltre al FIFA The Best, ormai da 13 anni viene stilata una formazione con i migliori giocatori dell'anno schierata con un classico 4-3-3. Ma chi sono i più presenti? Scopriamolo ruolo per ruolo, con ...

Roma-FrosiNone 0-0 La Diretta Per Di Francesco c'è solo la vittoria : Una Roma in piena crisi dopo la sconfitta per 2 reti a 0 nello scorso turno di campionato sul campo del Bologna e con soli 5 punti all'attivo dopo 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nei primi...

Decreto Genova - Di Pietro : “Toninelli? Gli do le attenuanti generiche solo perché Non capisce quello che dice” : “Le parole del ministro Toninelli durante il question time sul Decreto Genova? Non gli darei neanche le attenuanti generiche, perché ha detto tante sciocchezze. Anzi, gliele do, perché lui non capisce quello che dice”. Così a Tagadà (La7) l’ex magistrato Antonio Di Pietro commenta le dichiarazioni rese dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, rispondendo al question time tenutosi oggi alla Camera sul crollo del ponte Morandi. Il ...

Non è che tuo figlio è fancazzista - è che ha solo prof. femmine : Ho avuto un incubo (mi capita spesso): venivano nuovamente istituite in Italia le scuole differenziate per maschietti e per femminucce. solo che stavolta, anziché separare gli alunni, la divisione riguardava i docenti; così i genitori potevano scegliere se iscrivere i pargoli a un cursus studiorum c

“Nuova fiamma per Massimo Giletti”. No - Non ha passato l’estate da solo : c’era anche ‘lei’ : Massimo Giletti, il giornalista e conduttore che dopo molti anni in Rai è approdato a La7 con ‘Non è l’Arena’, il programma che ha inaugurato la nuova stagione con l’intervista a Jimmy Bennet, è il prossimo protagonista de L’Intervista. Si racconta a Maurizio Costanzo, che tocca diversi argomenti. Dalla fine della sua esperienza in Rai alla madre passando per le immagini dell’attentato di via Fauro del 14 maggio ...

Manovra - Tria : ho giurato nell'interesse della Nazione - e Non solo io : Roma, 26 set., askanews, - 'Ho giurato sull'esclusivo interesse della Nazione e non di altri, e non ho giurato solo io, ma anche gli altri'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo a un convegno a Confcommercio. 'Ognuno - ha aggiunto - può avere un'idea dell'interesse della Nazione. Interpretare bene questo mandato è …

Tria : «Ho giurato in interesse Nazione E Non solo io. Manovra? Stiamo attenti» Mutui e spese mediche : detrazioni al 17% : Il «Financial Times» lo ha definito l’uomo di mezzo: il ministro delle Finanze al bivio tra mantenere il deficit italiano a livelli sostenibili e attuare le riforme

Non c'è solo CR7 : a Torino fa sognare l'Italvolley di Zaytsev - il ct antidivo del basket dà battaglia agli smartphone : Il tema fa discutere anche nel mondo del calcio. Francesco Totti scrive nell'autobiografia Un Capitano : 'Gli spogliatoi sono stati rovinati dai telefonini , in ritiro ognuno si isola in camera sua a ...

“Felice solo perché al Nord lo stipendio arriva puntuale. Non ci sono più sogni - solo bisogni” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il Nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Cosa c’è da raccontare che non sia già stato detto e scritto? Cosa c’è da dire che non sia già stato vissuto da altri? Mi hanno sempre ...

L’europeismo da solo Non basta a tenerci al sicuro dai vecchi mostri : Perché non si fa, e nemmeno si pensa, qualcosa come i sindaci d’Europa – quelli buoni – con il sindaco di Londra? Che una riscossa all’aria che tira debba venire dall’Europa più che dai suoi singoli paesi qualcuno dà segno di aver capito. L’hanno capito meno i politici e più alcune persone – artisti