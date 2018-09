Non si possono cacciare i Salvini con un cinguettio

Paolo Becchi - la drammatica verità su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Non possono governare l'apparato' : Salvini sta dimostrando di saper essere un leader carismatico, di saper parlare direttamente alla gente, facendo un uso efficace e spregiudicato dei social network e dei mezzi di comunicazione ...

Perché Non si possono paragonare i conti della Francia a quelli dell'Italia : La Francia pianifica un bilancio che consentirà di contenere le spese e offrirà riduzioni fiscali per le famiglie e le imprese. E' la strada che il presidente Emmanuel Macron sta tentando per rilanciare l'economia e la sua stessa immagine. Il bilancio del 2019 è il primo da quando la Francia ha annunciato quest'anno di aver portato il suo deficit fiscale sotto la soglia Ue del ...

I francesi Non possono essere giustificati sul deficit. Vi spiego perché. Parla Sommella : Il ministro dell'Economia Tria è impegnato in un delicato esercizio contabile per non oltrepassare la soglia del 2% del deficit sul Pil. Perché non può essere disinvolto come a quanto pare può essere ...

Serie A - settimana caldissima sul fronte panchine : gli allenatori che Non possono sbagliare : Si è conclusa la 5^ giornata del campionato di Serie A ma è già il momento di pensare al turno infrasettimanale, in arrivo nuove importanti indicazioni per il proseguo della stagione. In particolar modo la Juventus guida la classifica, nel prossimo turno di fronte il Bologna con l’intenzione di mantenere il vantaggio sul Napoli in vista del big match di sabato che metterà di fronte proprio Juventus e Napoli. Le prossime due giornate ...

Perché Salvini e Di Maio Non possono dare il reddito di cittadinanza solo agli italiani : Le parole pronunciate dal ministro dell'Economia Giovanni Tria sul reddito di cittadinanza agli stranieri durante un question time al Senato hanno creato malumori nel governo gialloverde. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo il vertice con gli altri partiti di centrodestra a palazzo Graziol

Riccardo Fogli e Roby Facchinetti/ I Pooh e la reunion : "Non si possono cancellare 50 anni di esperienze" : Riccardo Fogli e Roby Facchinetti a Storie Italiane: i due ex membri dei Pooh hanno parlato della loro amicizia e svelato alcuni retroscena del passato(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 10:40:00 GMT)

Borsellino - Di Matteo al Csm : “Depistaggio iniziato con furto agenda rossa. A sottrarla Non possono essere stati i mafiosi” : Sulla strage di via D’Amelio “la prima azione di depistaggio è rappresentata dal furto dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. E a rubarla non può essere stato il mafioso che ha schiacciato il telecomando”. A rivendicarlo il pm Nino Di Matteo, ascoltato dal Csm. “Tra le tante cose da approfondire la prima è proprio il furto dell’agenda rossa”, ha aggiunto il magistrato davanti alla Prima Commissione di Palazzo dei ...

Alle 21 è tempo di Eurolive e del nostro Q&A : "Videogiochi : i limiti che Non si possono superare" : Torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento o di ciò che più vi incuriosisce dei prossimi mesi di questo 2018 videoludico.Torna Eurolive con una diretta come sempre focalizzata sulle uscite del momento e su ciò che il nostro medium preferito ci sta riservando in questi ...

F1 - GP Singapore – Hamilton sfiora la perfezione : “quelle curve Non si possono fare meglio di come ho fatto io” : Hamilton si prende la poleposition del GP di Singapore con una sessione di qualifiche a dir poco perfetta: il pilota Mercedes non sbaglia di una virgola Sessione di qualifiche a dir poco perfetta quella corsa da Lewis Hamilton nel GP di Singapore. Il pilota della Mercedes ha chiuso in prima posizione, con un tempo di 1.36:015: davanti a Verstappen e Vettel. In conferenza stampa Hamilton non ha nascosto un po’ di nervosismo per le ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : seniores sottotono - due carte olimpiche. Non possono bastare i successi degli juniores : Se agli Europei il campanello d’allarme era stato inascoltato, con l’Italia che aveva dominato il medagliere grazie ad una pioggia di allori giunta da juniores e classifiche a squadre, ora che ai Mondiali di Tiro a volo c’erano in palio le prime carte olimpiche, le prestazioni sottotono dei seniores azzurri assumono ancora maggior valenza. Sono stati due i pass olimpici acquisiti dalla nostra federazione, uno nel trap femminile ...

I libri Non possono occupare suolo pubblico : chiude la libreria Otherwise a Roma : Secondo la delibera del 2014 solo bar e ristoranti hanno la possibilità di utilizzare lo spazio antistante l'attività commerciale. I librai non ci stanno: "domenica 16 settembre dalle 17:00 organizzeremo un sit-in di protesta"

Eroina sintetica - le analisi che Non si possono fare : La notizia del decesso milanese è arrivata un anno dopo. Impossibile finora isolare le molecole di fentanili: la procedura andava autorizzata dal ministero della Salute e gli strumenti acquistati all'estero. Oggi il Sistema di Allerta sta attrezzando i laboratori

Banche svizzere : stranieri Non possono più nascondere denaro da noi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Non si possono usare i permessi della 104 per andare in vacanza : La Corte di Cassazione con la sentenza 18293/2018 ha confermato il licenziamento disciplinare di una lavoratrice che aveva approfittato del permesso per portare la famiglia, senza la persona disabile, in questo caso la madre, in una nota località turistica. La lavoratrice si era anche rifiutata di rispondere alla Società datrice di lavoro su come avesse fruito del permesso. Ci sono state molte sentenze in merito, ma il malcostume di utilizzare i ...