Non dirlo al mio capo 2 | riassunto terza puntata

Non dirlo al Mio Capo 2 : anticipazioni quarta puntata di giovedì 4 ottobre 2018 : Non Dirlo al Mio Capo 2 Sei puntate, dirette da Riccardo Donna per LuxVide e Rai Fiction, racconteranno le nuove disavventure di Lisa (Vanessa Incontrada) ed Enrico (Lino Guanciale), tra casi difficili da risolvere e complicazioni amorose, nate nei corridoi dello studio Vinci. Ne troverete i dettagli a seguire, nelle anticipazioni puntata per puntata di Non Dirlo al Mio Capo 2. Non Dirlo al Mio Capo 2: anticipazioni quarta puntata di giovedì 4 ...

Non dirlo AL MIO CAPO 2 - anticipazioni quarta puntata del 4 ottobre : anticipazioni quarta puntata della fiction Non DIRLO al mio CAPO 2, in onda giovedì 4 ottobre 2018 su Rai 1 in prima serata: A tuo rischio e pericolo – Lisa è dispiaciuta perché Diego non l’ha baciata al loro primo appuntamento, non vuole che si capisca e intanto cerca di dimostrare a Perla le proprie capacità seduttive. Lo studio affronta un’impegnativa causa che riguarda un probabile danno da vaccini. Enrico teme che Nina sia ...

Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2 : Nina è incinta : Non dirlo al mio capo 2: Anticipazioni quarta puntata Continua il successo di Non dirlo al mio capo 2. Anche la seconda stagione ha conquistato il pubblico di Rai Uno, tenendo incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori fin dalla prima puntata. Il ritorno di Nina nella vita di Enrico Vinci ha rotto gli equilibri […] L'articolo Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2: Nina è incinta proviene da Gossip e Tv.

Non dirlo al mio capo 2 - diretta terza puntata : Nuove avventure per Lisa (Vanessa Incontrada), protagonista di Non dirlo al mio capo 2. Nella terza puntata, in onda questa sera, 27 settembre 2018, alle 21:25, su Raiuno, la protagonista si troverà alle prese con un nuovo avvocato, una vecchia conoscenza di Enrico (Lino Guanciale).-Di seguito, il liveblogging della terza puntata di Non dirlo al mio capo 2- [live_placement]prosegui la letturaNon dirlo al mio capo 2, diretta terza puntata ...

“Eh - quel desiderio…”. Chiara Francini ha il ‘coraggio’ di ammetterlo. La confessione dell’attrice di Non dirlo al mio capo 2 : Chiara Francini, attrice toscana e volto noto delle fiction italiane, si è raccontata al settimanale Vero Tv . L’attrice, con un passato a Domenica In, è l’esatto opposto di come la vediamo sul piccolo schermo: è riservata e timida, specie con quelli che sono i suoi affetti personali. Nell’intervista concessa al rotocalco Vero Tv, però, Chiara Francini fa diChiarazioni importanti sulla sua relazione con Frederick e su quel ...

Non dirlo al mio capo 2 quarta puntata : trama e anticipazioni 4 ottobre : NON dirlo AL MIO capo 2 quarta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento giovedì 4 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Non dirlo al mio capo 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 4 ottobre Non dirlo al mio capo 2 quarta puntata episodio 7 A tuo rischio e pericolo. Dopo ...