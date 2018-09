Non dirlo al mio capo 2 | anticipazioni terza puntata

“Non dirlo al mio capo 2” – Terza puntata del 27 settembre 2018 – Anticipazioni e trama. : Non dirlo al mio capo, seconda stagione, in onda nel giovedì sera di Raiuno. Protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, nella serie commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Non dirlo al mio capo 2 Lisa ormai è ufficialmente per […] L'articolo “Non dirlo al mio capo 2” – Terza puntata del 27 settembre 2018 – Anticipazioni e ...

Programmi TV di stasera - giovedì 27 settembre 2018. Su Rai1 Non dirlo al mio capo 2 : Non dirlo al mio capo 2 Rai1, ore 21.25: Non dirlo al mio capo 2 - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2017, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale, Chiara Francini. Prodotta in Italia. Ragioni e Sentimenti: Nina ha passato la notte con Enrico e crede in una loro riconciliazione. Ma in studio irrompe Diego Venturi, un affascinante italo-spagnolo, amico di vecchia data ed ora avvocato della controparte in una causa contro un cliente di Enrico. La ...

Gianmarco Saurino in Non dirlo al Mio Capo 2 - intervista esclusiva OM : “Un segreto lega Enrico (Lino Guanciale) e Massimo” : Gianmarco Saurino in Non Dirlo al Mio Capo 2 interpreta Massimo Altieri, giovane avvocato che entra a lavorare nello studio Vinci (Lino Guanciale) nella seconda stagione. L'attore è un astro nascente nel panorama televisivo italiano: lo abbiamo già visto in Che Dio ci Aiuti 4 (tornerà per il quinto ciclo di episodi) e nella miniserie C'era Una Volta Studio Uno. L'interprete foggiano ha mosso i primi passi a teatro, che ha rappresentato il suo ...

Non dirlo al mio capo 2 - anticipazioni 27 settembre : guai in vista per Lisa : Durante la terza puntata di Non dirlo al mio capo 2, trasmessa su Rai 1 il 27 settembre 2018, assisteremo al tradimento di Enrico. Quest’ultimo infatti si ritroverà ancora attirato dalla sua ex moglie. Rai 1, come fatto in precedenza, manderà in onda la fiction in due episodi con i grandi Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Non dirlo al mio capo 2, trame del 27 settembre Come sempre in ogni prima serata della fiction di Rai 1 vanno in ...

Ascolti tv - 4.5 milioni di telespettatori per Non dirlo al mio capo 2 : Il secondo appuntamento su Rai1 con Non dirlo al mio capo 2 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale domina la prima serata televisiva del 20 settembre con 4 milioni 559mila telespettatori e uno share del 21.6%. Ascolti tv prime time Su Rai2 la nuova edizione di Pechino Express, condotta ancora una volta da Costantino Della Gherardesca, ha esordito con 1 milione 911mila (9.92%), ottenendo un risultato migliore della passata stagione. Su Canale5 ...

Ascolti TV | Giovedì 20 settembre 2018. Non dirlo al Mio Capo vince con il 21.64%. Pechino Express riparte dal 9.92%. PiazzaPulita (5.39%) batte W L’Italia (3.51%) : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Chiara Francini Su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.559.000 spettatori pari al 21.64% di share. Su Canale 5 Mission: Impossible – Rogue Nation ha raccolto davanti al video 1.515.000 spettatori pari all’8.25% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.911.000 spettatori pari al 9.92% di share. Su Italia 1 Amici come Noi ha catturato l’attenzione di 1.079.000 spettatori ...

Anticipazioni Non dirlo al mio capo del 27 settembre : Enrico tradisce Lisa con la sua ex : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Non dirlo al mio capo 2 con protagonista Vanessa Incontrada. La serie tv è tornata in onda con ottimi risultati d'ascolto, riuscendo a totalizzare una media di quasi 5 milioni di spettatori durante il primo appuntamento. Insomma un successo targato Rai che conferma il grande appeal di Vanessa Incontrada sul pubblico della rete ammiraglia Rai. Ma cosa succedera' nella terza puntata di ...

Ascolti tv ieri - Non dirlo al mio capo 2 vs Pechino Express | Dati Auditel 20 settembre 2018 : C’è grande attesa per gli Ascolti tv di ieri, 20 settembre 2018. Come mai? Ebbene oltre alla seconda puntata dell’amatissima fiction Non dirlo al mio capo 2, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, è andata in onda, su Rai 2, la prima puntata di Pechino Express, l’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca che quest’anno si sposta in Africa. Su Canale 5, invece, è stato programmato il film Mission ...

Replica Non dirlo al mio capo - il secondo appuntamento visibile online su Rai Play : Prosegue l'appuntamento di successo su Raiuno con la fiction Non dirlo al mio capo 2 che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Ieri sera è andata in onda in prima visione assoluta la seconda puntata di questa nuova stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena e di grandi sorprese. Chi si fosse perso questo secondo appuntamento in tv, potrà rivederlo in Replica streaming online sul portale della Rai. Dove rivedere Non ...

Non dirlo al mio capo 2 - terza puntata : l’avvertimento di Enrico : Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2, terza puntata: ritorno di fiamma Grande successo per la prime due puntate di Non dirlo al mio capo 2, la fiction con Lino Guanciale, Vanessa Incontrada e Chiara Francini. Cosa succederà nella terza puntata di Non dirlo al mio capo 2? Tra Lisa ed Enrico c’è molta tensione dopo le bugie che si sono raccontati. L’arrivo di Nina, moglie di Enrico, complica ulteriormente la situazione. Lisa non ...

Non dirlo al mio capo 2 - riassunto seconda puntata : Prosegue il tentativo di Lisa (Vanessa Incontrada) di non rivelare ad Enrico (Lino Guanciale) il suo nuovo segreto, in Non dirlo al mio capo 2. Nella seconda puntata, in onda questa sera, 20 settembre 2018, alle 21:25 su Raiuno, la protagonista deve fare anche i conti con Nina (Sara Zanier), moglie del suo capo.Non dirlo al mio capo 2, episodio Di chi è la colpa ...