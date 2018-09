Nicoletta Larini | compagna di Stefano Bettarini | figlia del noto pilota di Formula 1

“Sono una Larini - siamo benestanti”. Ecco chi è il padre di Nicoletta - la fidanzata di Bettarini : A Temptation Island Vip un altro falò anticipato è andato. Quello tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini . È stato lei a chiederlo con insistenza e per ben due volte, dal momento che lui alla prima chiamata ha dato forfait. Stanno insieme da più di un anno l’ex marito di Simona Ventura e la 24enne, che hanno partecipato al programma anche per capire quanto influisca la notevole differenza d’età nella loro storia ...

Nicoletta Larini - meglio bionda o mora?/ Foto - la fidanzata di Bettarini : dibattito sul colore di capelli : Nicoletta Larini , meglio bionda o mora? La fidanzata di Stefano Bettarini ha cambiato colore di capelli per amore, come la preferite? Adesso oppure prima?(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 19:19:00 GMT)

Temptation Island Vip - protagonisti assoluti il trio Simona Ventura - Stefano Bettarini - Nicoletta Larini. La ragazza : “Non posso fare queste figure di merda” : Le dinamiche in un reality sono tutto, e a Temptation Island Vip non mancano mai. La seconda puntata ha visto come assoluti protagonisti Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini, di 22 anni più giovane. Arrivati sull’isola delle tentazioni per superare la differenza d’età e i problemi di coppia, dopo soli otto giorni di permanenza nei rispettivi villaggi qualcosa si è rotto. Lei è caduta nello sconforto più totale mentre ...