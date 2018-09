NBA | Mavericks | quanto è alto Luka Doncic? A Dallas ancora non lo sanno di preciso

NBA - confermate le denunce di molestie sessuali in casa Dallas Mavericks : i dettagli : Dallas Mavericks alle prese con un caso delicato di abusi sul lavoro e molestie sessuali , l’NBA ha confermato le denunce La Nba ha confermato che le denunce note a febbraio per abusi sul lavoro e le molestie sessuali nei Dallas Mavericks , una delle franchigie più importanti della Nba, erano vere, a seguito di un’indagine che è durata sette mesi. L’Nba ha spiegato che il rapporto consegnato da investigatori e avvocati ...

NBA – Nowitzki e l’ennesimo sacrificio per i suoi Mavericks : “partire dalla panchina? La star è DeAndre Jordan ora” : Dirk Nowitzki pronto a facilitare, nuovamente, le cose ai suoi dalla s Mavericks : il tedesco si fa da parte, inizierà dalla panchina Dirk Nowitzki sarà il gregario di lusso dei dalla s Mavericks . Fa un certo effetto leggerlo, particolarmente se si pensa che dal 1998 ad oggi, il tedesco ha giocato 1440 partite su 1471 da titolare, comprese le 77 gare giocate in regular season lo scorso anno. Con l’arrivo di DeAndre Jordan però, lo spot ...

Mercato NBA – Adesso il record è ufficiale : Dirk Nowitzki rinnova - 21 anni di carriera con i Mavericks : Dirk Nowitzki ha trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto con i Dallas Mavericks: il centro tedesco giocherà la sua 21ª stagione in maglia Mavericks, mai nessuno come lui Dopo aver dato piena disponibilità in termini di tempo ai Dallas Mavericks, al fine di non occupare il cap da destinare ad eventuali altri acquisti, Dirk Nowitzki ha trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto con i Dallas Mavericks. Il centro tedesco si è ...