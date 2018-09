Nasce la birra che si fa con l’aria ecosostenibile

vanityfair

(Di giovedì 27 settembre 2018) Sans PapiersSans PapiersSans PapiersSans PapiersSans PapiersSi chiama Sans Papiers – Biere de l’Air, perché la nuovadel birrificio Flea di Gualdo Tadino, lanciata in collaborazione con Alessio e Martina Lucattelli, è una“libera” (sans papiers vuol dire senza documenti) dato che si fa con l’aria. COME SI PRODUCE O meglio, grazie all’acqua estratta dall’umidità dell’aria, tramite una macchina alimentata con energie rinnovabili. Ecco perché è la prima al mondo, la prima prodotta tenendo conto che il suo ingrediente principale – l’acqua appunto – comincia a scarseggiare, perciò bisogna preservarla. E che in generale bisogna preservare l’ambiente: anche il malto e il frumento usati per produrla (con metodi totalmente artigianali) provengono infatti da coltivazioni biologiche a Km 0. LEGGI ANCHEChe ...