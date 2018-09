Napoli | incidenti stradali e corruzione | nell’ordinanza del gip il sistema per aggiustare

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 settembre 2018) Il mondo opaco delle cause suglisi disvela nelle 64 pagine dell’ordinanza di un Gip di Roma e nelle storie dei fascicoli civili di un piccolo tribunale della provincia di, a Torre Annunziata, in un territorio dove le assicurazioni RCA costano il doppio proprio perché il contenzioso stradale è più alto e le compagnie temono e soffrono le truffe assicurative. In queste pagine si contano 37 condotte delittuose in appena un mese e mezzo di indagini. Si sente l’odore acre delle mazzette di poche centinaia di euro passate di mano in mano, possibilmente in banconote da 50 euro perché quelle di piccolo taglio creavano volume e davano fastidio, e i corrotti se ne lamentavano. E ci sono due carabinieri e un finanziere, stipendiati dallo Stato per difenderci dai reati, che invece con le loro soffiate hanno provato a proteggere un giudice onorario delle indagini in ...