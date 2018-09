Napoli | falsi incidenti e corruzione | 22 arresti | presi anche tre giudici di pace di

Napoli - De Laurentiis non ci sta : “a casa mia faccio quello che voglio. Innamorato di Belotti? Falsissimo” : Il presidente del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, chiudendo le porte ad un eventuale nuovo arrivo in attacco “In quel ruolo abbiamo Verdi, Mertens, Milik… Cosa dobbiamo fare con tutti questi attaccanti? Uno come Inglese, andato in doppia cifra, dovevo tenerlo in panchina? Mi meraviglia che si facciano certi discorsi“. LaPresse/Mauro Locatelli Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, smentisce ...