Napoli | crepe anomale sulla carreggiata | chiusa parte del viadotto di Pianura

ilmattino

: TRAFFICO IN TILT E DISAGI MA ACCERTAMENTI DOVEROSI PER EVITARE PERICOLI - VoceDiNapoliWeb : TRAFFICO IN TILT E DISAGI MA ACCERTAMENTI DOVEROSI PER EVITARE PERICOLI -

(Di giovedì 27 settembre 2018)chiuso per verifiche, il quartiere ripiomba nel caos del traffico. Succede a, dove a partire dal tardo pomeriggio è stato interdetto il passaggio su un tratto di via Cinthia, all'...