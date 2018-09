Napoli | corruzione e falsi incidenti | 22 arresti | anche dei giudici

Napoli - incidenti stradali e corruzione : 22 arresti tra giudici di pace - avvocati e consulenti : giudici di pace, avvocati, consulenti. E nel mezzo incidenti stradali, in qualche caso falsi. È il quadro in cui si inserisce l’operazione della Guardia di Finanza che ha eseguito 22 ordinanze di custodia cauletare per quello che viene definito “un sistema di corruzione in atti giudiziari” che interveniva su contenziosi civili. Gli uomini delle Fiamme Gialle di Torre Annunziata (Napoli) hanno eseguito gli arresti su ordine del ...