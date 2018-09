Muratella | sgombero insediamento abusivo

romadailynews

: Dopo le nostre denunce, dove abbiamo ricevuto anche delle minacce, oggi finalmente lo sgombero del campo nomadi abu… - dcatalano11 : Dopo le nostre denunce, dove abbiamo ricevuto anche delle minacce, oggi finalmente lo sgombero del campo nomadi abu… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Roma – Questa mattina la Polizia Locale di Roma Capitale, con agenti dei gruppi Marconi, Gssu ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e Pics ( Pronto Intervento Centro Storico), unitamente a personale del commissariato San Paolo, è intervenuta in località, zona Magliana, per un’operazione didi un. Sono state rimosse 12 baracche. Identificati 9 adulti e 12 minori. Attualmente tre persone sono state condotte al foto segnalamento perché prive di documenti. Sequestrati 2 furgoni e un autoveicolo per mancanza di assicurazione. Tutti gli sgomberati hanno rinunciato all’assistenza alloggiativa alternativa offerta dalla Sala Operativa Sociale di Roma Capitale. La bonifica dell’area, per conto di Ama, proseguirà anche nei prossimi giorni. L'articoloproviene da RomaDailyNews.