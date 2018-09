Municipio III Caudo-Raimo | ”Capoccioni si è fatta saltare la mosca al naso”

romadailynews

(Di giovedì 27 settembre 2018) Roma – Il presidente del3 Giovannie l’assessore alla cultura Christianrispondono alla ex presidente M5S Roberta Capoccioni su “Grande come una città”. “A Montesacro non c’è nessun caso, anzi sì, quello della ex presidente Roberta Capoccioni, che ci ha lasciato con un bilancio pari a “zero euro” alla voce cultura e non ci sta a che noi facciamo in pochi giorni quello che lei in due anni è stata incapace a fare. Ora che è tornata dalle vacanze la invitiamo a venire agli incontri di “Grande come una città”. Incontri a cui partecipano anche molti suoi ex elettori che hanno riscoperto la gioia di stare insieme nei luoghi delper sentire l’italianista Luca Serianni a Jonio o Giancarlo De Cataldo a Conca d’Oro. Partecipare e non soltanto consumare, questa la prima regola della sicurezza. Per il resto gli incontri si sono svolti ...