MotoGP | Lorenzo vola in Thailandia nonostante il dolore al piede | deciderà dopo le prove

MotoGP - Petrucci : "Oggi forse Ducati sceglierebbe Lorenzo" : Fra Petrucci e Lorenzo c'è una rivalità che non emerge al primo colpo d'occhio: in realtà il ternano, che l'anno prossimo correrà al posto del maiorchino, punta a finire la stagione davanti alla ...

MotoGP – Altro che nemici - Lorenzo fuga ogni dubbio dopo Aragon : “io e Marc…” : Jorge Lorenzo e Marquez uno contro l’Altro? Gli spagnoli si stringono metaforicamente la mano ed il pilota della Ducati spiega il perchè Marc non è un suo nemico! dopo ciò che successo ad Aragon, Jorge Lorenzo e Marc Marquez hanno fatto pace. Il maiorchino aveva accusato il pilota della Honda, alla conclusione della gara, di aver causato la sua caduta al via. L’illazione era stata respinta dal campione del mondo in carica, che ...

MotoGP – Lorenzo fuga ogni dubbio dopo Aragon : “io e Marquez altro che nemici…” : Jorge Lorenzo e Marquez uno contro l’altro? Gli spagnoli si stringono metaforicamente la mano ed il pilota della Ducati spiega il perchè Marc non è un suo nemico! dopo ciò che successo ad Aragon, Jorge Lorenzo e Marc Marquez hanno fatto pace. Il maiorchino aveva accusato il pilota della Honda, alla conclusione della gara, di aver causato la sua caduta al via. L’illazione era stata respinta dal campione del mondo in carica, che ...

MotoGP – Marquez risponde a Lorenzo su Twitter : dopo la chiamata il messaggio social : Adesso è ufficiale: pace fatta tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo dopo la caduta del ducatista ad Aragon Jorge Lorenzo ha reso noto ieri sera, tramite un tweet, che Marc Marquez lo ha chiamato dopo quanto accaduto domenica in gara ad Aragon: il maiorchino è stato protagonista di un brutto highside alla prima curva e ha incolpato il suo futuro compagno di squadra di essere colpevole dell’incidente. Il ducatista ha spiegato di essere ...

MotoGP - Marquez chiama Lorenzo : è tregua tra i due campioni spagnoli dopo Aragon : Parlare di tregua forse è un po’ esagerato ma le parole d’accusa nei confronti di Marc Marquez da parte di Jorge Lorenzo, caduto al via dell’ultimo GP di MotoGP ad Aragon (Spagna), avevano alimentato non poche polemiche. Il maiorchino aveva, infatti, accusato Marquez di essere il responsabile dell’incidente che gli ha procurato una lussazione dell’alluce del piede destro e una microfrattura al secondo dito dello ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Jorge Lorenzo a rischio partecipazione - il piede destro è gonfio. Le condizioni dello spagnolo : Jorge Lorenzo rischia di dover saltare il GP di Thailandia, tappa del Mondiale MotoGP in programma tra meno di due settimane a Buriram. Lo spagnolo, infatti, ha ancora un grosso gonfiore al piede destro dopo la brutta caduta subita nel corso del primo giro del GP di Aragon, l’incidente di due giorni fa ha lasciato il segno e ora il pilota della Ducati deve aspettare per sapere se riuscirà a tornare prontamente in pista. Al maiorchino sono ...

MotoGP – Pace fatta tra Lorenzo e Marquez? Una telefonata placa gli animi : “Marc mi ha chiamato” : Marc Marquez e Jorge Lorenzo hanno ‘fatto Pace’ dopo la caduta di ieri del maiorchino della Ducati e il duro sfogo contro il suo futuro compagno di squadra?” La caduta di ieri al Gp di Aragon, ha fatto infuriare Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di un brutto highside nella gara spagnola di ieri, alla prima curva del Motorland che lo ha mandato immediatamente al tappeto, causandogli una ...

MotoGP - Lorenzo Thailandia in forse. E Marquez lo chiama : in forse la partecipazione di Jorge Lorenzo al prossimo GP di Thailandia, in programma tra meno di due settimane a Buriram. Il maiorchino della Ducati, che ieri è caduto alla prima curva del GP di ...

MotoGP - brutte sensazioni per Jorge Lorenzo : in forte dubbio la sua presenza al Gp di Thailandia : Il piede del maiorchino non si è ancora sgonfiato, aumentano dunque i dubbi sulla sua presenza al prossimo Gp di Thailandia Non arrivano sensazioni positive sul fronte Jorge Lorenzo per la Ducati, lo spagnolo infatti avverte ancora molto dolore dopo la caduta arrivata alla prima curva del Gp di Aragon che gli ha procurato la lussazione dell’alluce del piede destro ed una microfrattura al secondo dito dello stesso ...

MotoGP - scintille tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Convivenza complessa in Honda dal 2019 : “Sono impotente e arrabbiato per quello che è successo, con il sorpasso di Marquez non ho potuto affrontare la curva come avrei voluto. Ho dovuto allagare, entrare nella zona sporca dove ho aperto il gas per non perdere troppo terreno e sono caduto. Vediamo se posso correre in Thailandia”. Queste le parole di un amareggiato Jorge Lorenzo che, caduto ieri al via del GP di Aragon (quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP), non ha ...

MotoGP - scintille tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Convivenza complessa in Honda dal 2019 : “Sono impotente e arrabbiato per quello che è successo, con il sorpasso di Marquez non ho potuto affrontare la curva come avrei voluto. Ho dovuto allagare, entrare nella zona sporca dove ho aperto il gas per non perdere troppo terreno e sono caduto. Vediamo se posso correre in Thailandia”. Queste le parole di un amareggiato Jorge Lorenzo che, caduto ieri al via del GP di Aragon (quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP), non ha ...

MotoGP – Caduta Lorenzo - non arrivano le scuse di Marquez : Honda si schiera con Marc? : Jorge Lorenzo pretende le scuse di Marc Marquez, ma lo spagnolo della Honda non si ritiene colpevole della Caduta del ducatista: la Honda schierata dalla parte del campione del mondo in carica? Marc Marquez e Jorge Lorenzo saranno compagni di squadra, in Honda, a partire dalla prossima stagione di MotoGp. La convivenza tra i due spagnoli si prospetta infuocata, soprattutto dopo quanto accaduto ieri al Gp di Aragon. Il maiorchino della ...

MotoGP – Dalla parte di Marquez o di Lorenzo? Espargarò si schiera dopo la caduta e le accuse di Jorge ad Aragon : Aleix Espargarò commenta la caduta di Jorge Lorenzo ad Aragon, secondo il pilota spagnolo Marquez non avrebbe nessuna responsabilità sull’incidente del ducatista Jorge Lorenzo ne esce a pezzi dal Gp di Aragona. Il pilota spagnolo al via, dopo la prima curva, è stato coinvolto in un incidente che lo ha costretto a recarsi al centro medico. dopo il patatrack davanti al suo pubblico, un Lorenzo particolarmente irritato è apparso in ...

MotoGP - Gp Aragon caduta Lorenzo : E' colpa di Marquez? L'analisi di Sanchini [Video] : ... Qui la news , Mauro Sanchini,commentatore i Sky Sport MotoGP, dopo la gara ha analizzato nel dettaglio la caduta del maiorchino e, sebbene sembra che Marquez abbia forzato la staccata, non può ...