MotoGp Ducati | Rabat | «Proverò a correre | ma dipenderà dai medici»

MotoGp test Valencia : Pirro al lavoro con la Ducati versione 2019 : A duello con la Honda per la vetta del Mondiale, reduce dal 2° posto di Aragon, con cui Dovizioso è salito a -72 dal leader della classifica del Mondiale Marquez,, la Ducati non si ferma nello ...

MotoGp - Petrucci : "Oggi forse Ducati sceglierebbe Lorenzo" : Fra Petrucci e Lorenzo c'è una rivalità che non emerge al primo colpo d'occhio: in realtà il ternano, che l'anno prossimo correrà al posto del maiorchino, punta a finire la stagione davanti alla ...

MotoGp Aragon - Iannone : «Bello lottare con Honda e Ducati» : ALCANIZ - Torna a sorridere dopo un periodo non facile Andrea Iannone. L'abruzzese ha centrato ad Aragon un bel podio, dimostrando di poter lottare alla pari con Marquez e Dovizioso: ' Sono contento, ...

MotoGp – Caduta Lorenzo - Jorge è una furia! Il ducatista punta il dito contro Marquez : “colpa sua!” : Jorge Lorenzo è una furia: le accuse del maiorchino della Ducati dopo la Caduta alla prima curva del Gp di Aragon Domenica di gara amarissima per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di una brutta Caduta alla prima curva del Gp di Aragon. Il ducatista, dopo aver conquistato ieri la pole position sul circuito del Motorland, ha terminato troppo presto la sua gara ad Aragon: trasportato subito al centro medico, il ...

MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo : aggiornamenti sulle condizioni del ducatista : Brutta Caduta per Jorge Lorenzo alla prima curva del Gp di Aragon: le condizioni del maiorchino della Ducati Il Gp di Aragon è iniziato subito con un bruttissimo colpo per la Ducati: alla prima curva del Motorland, Jorge Lorenzo è stato protagonista di un brutto highside che lo ha scaraventato violentemente a terra (QUI IL VIDEO). Il maiorchino della Ducati è finito lungo dopo un sorpasso di Marc Marquez, probabilmente nel tentativo di ...

GP Aragon 2018

MotoGp - GP Aragon : Ducati - che numeri! Decisivo il gioco di scie : 'Qui è fondamentale' : Il campione del mondo in carica - una volta in mezzo al traffico - ha cercato di sfruttare la situazione, senza riuscire a tenere il passo di Dovizioso: "In questo circuito la scia fa tanto, anche in ...

MotoGp - qualifiche Aragona : doppietta Ducati con Lorenzo e Dovizioso. Rossi 18° : Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso in vetta alle qualifiche del Gran premio d’Aragona. Lo spagnolo della Ducati, alla 69esima pole in carriera, gira in 1’46″881, precedendo di un soffio il compagno di squadra che fa segnare il tempo di 1’46″895. Terzo a un’incollatura Marc Márquez su Honda, con 1’46”960. Quarto Cal Crutchlow, quinto Andrea Iannone. Valentino Rossi si è dovuto ritirare alla prima ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Sapevo di esser veloce» : ALCANIZ - Per soli 14 millesimi Andrea Dovizioso non è riuscito a prendersi la pole. Nonostante questo c'è soddisfazione in casa Ducati per la doppietta davanti a Marquez: 'Si poteva fare meglio - ha ...

MotoGp - doppietta Ducati nelle qualifiche : Lorenzo in pole davanti a Dovizioso - Rossi solo 18esimo : doppietta Ducati nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon , quattordicesoma tappa del Motomondiale, classe MotoGp . A conquistare la pole position è stato Jorge Lorenzo , autore del miglior tempo, 1'...

MotoGp Ducati - Lorenzo : «Domani avremo un grande ritmo» : ALCANIZ - 'Sono contento, penso che avremo un grande ritmo per la gara' . È soddisfatto Jorge Lorenzo e non poteva essere altrimenti. Lo spagnolo ha preceduto Dovizioso e Marquez, nonostante il ...

MotoGp - GP di Aragon : super Ducati! Pole di Lorenzo - 2° Dovizioso. Marquez 3° : LIVE 14:54 22 set QUALIFICHE MOTO GP, Q2: I TEMPI AL TERMINE DELLA SESSIONE 1 99 J. Lorenzo 1:46.881 2 4 A. DOVIZIOSO +0.014 3 93 M. Marquez +0.079 4 35 C. CRUTCHLOW +0.265 5 29 A. IANNONE +0.288 6 26 ...

Griglia di partenza MotoGp / Gp Aragon 2018 : Lorenzo in pole position - è doppietta Ducati! : Griglia di partenza MotoGp, GP Aragon 2018: la battaglia per la pole position sul circuito del Motorland Aragon, per spezzare il dominio di Marc Marquez(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:00:00 GMT)