Motocross | GP Imola 2018 | si chiude la stagione con Jeffrey Herlings a caccia di nuovi

oasport

: Pauls Jonass assente nel GP di Imola, Jorge Prado Campione del Mondo MX2 2018 - - MxAddiction : Pauls Jonass assente nel GP di Imola, Jorge Prado Campione del Mondo MX2 2018 - - Fedetheone24 : ?????????????????????? Il casco nero gli occhi azzurri e poi.... Gli stivaletti rossi ?????? Domenica tutti carichi ad Imol… - Ilarya94 : RT @MxBars: Purtroppo il Motocross è anche questo... Titolo MX2 nelle mani di Jorge Prado 61 Pauls Jonass OUT OF IMOLA 2018! -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Siufficialmente il Mondiale MXGPcon la terza tappa italiana. Si correrà, infatti, a(clicca qui per programma e tv) il ventesimo ed ultimo appuntamento di unache non ha più niente da esprimere. Nella classe regina, infatti, l’olandeseha già festeggiato il suo, meritatissimo, titolo iridato, conquistato a suon di record, mentre nella MX2 lo spagnolo Jorge Prado ha soffiato lo scettro al campione uscente Pauls Jonass. Rimane in ballo solamente il titolo della WMX con la nostra Kiara Fontanesi che deve difendere 8 punti di vantaggio sull’olandese Nancy van de Ven e 22 sulla tedesca Larissa Papenmeier. Il tracciato diospiterà, dunque, l’ultima prova del campionato, festeggiando il settantesimo anniversario della prima gara internazionale diche si disputò proprio nella cittadina romagnola presso il parco ...