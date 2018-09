Morbillo | altri due morti in Sicilia | erano adulti 29 e 51 anni non vaccinati | tutti i

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 settembre 2018) In tutta Italia, dall’inizio del 2018, i casi disono 2248, secondo un trend che fa registrare una diminuzione generale dei casi in tutto il Paese. L’ultimo bollettino della sorveglianza integrata-rosolia, diffuso dall’Istituto superiore di sanità, registra però duefra pazienti. Due persone di 29 e 51, decedute in, rispettivamente nei mesi di giugno e maggio, in prossimità del picco di massima incidenza (registrato nei mesi di aprile e maggio 2018 con più di 400 casi per mese). Entrambe le vittime, la cui morte è avvenuta per arresto cardiocircolatorio, nonvaccinate e presentavano, al momento dell’infezione, alcune patologie di base che ne compromettevano il sistema immunitario. I due decessi sono stati resi noti adesso – spiega la nota dell’Iss – poiché, nonostante la sorveglianza preveda ...