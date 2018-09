Mondiali Volley 2018 – La Polonia batte la Serbia | per l’Italia si fa dura | ecco come

Mondiali di volley - la Polonia stende la Serbia 3-0. All'Italia adesso serve la partita perfetta : La Polonia vince per 3-0 sulla Serbia , 28-26, 28-26, 25-22, e lascia l'Italia a zero nel girone a tre delle Final Six ai Mondiali di pallavolo maschile. Agli azzurri non sarà sufficiente, domani sera ...

VIDEO Volley - Mondiali 2018 : clamorosa scorrettezza di Dal Zotto! Lancia in campo un pallone sul match point di Brasile-Russia - squalificato il CT verdeoro : Renan Dal Zotto si è reso protagonista di un increscioso episodio durante Brasile-Russia, la partita vinta dai Campioni Olimpici per 3-2 rimontando dallo 0-2. Il CT dei verdeoro, infatti, ha gettato in campo un pallone proprio mentre si stava giocando un match-point (annullato dai russi). L’allenatore, quando ha visto che i suoi uomini a muro erano in ritardo e che l’attacco degli avversari si sarebbe concretizzato, ha pensato bene ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia si qualifica alle semifinali se… Serve un’impresa mastodontica con la Polonia : L’Italia ora è aggrappata a un filo, Serve un’impresa incredibile per qualificarsi alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale deve scalare una montagna che al momento sembra un Everest, c’è bisogno di uno show fuori dall’ordinario per entrare tra le quattro grandi del Pianeta e stravolgere quanto scritto sulla carta. Dopo la scoppola rimediata contro la Serbia e la vittoria della Polonia ...

Volley - Mondiali 2018 : Polonia-Serbia 3-0 - Italia quasi eliminata : L’Italia è quasi eliminata dai Mondiali 2018 di Volley maschile. La Polonia ha sconfitto la Serbia per 3-0 (28-26; 28-26; 25-22) e ora la nostra Nazionale è davvero con le spalle al muro: domani sera dobbiamo battere i Campioni del Mondo per 3-0 con 15 punti complessivi di vantaggio per qualificarci alle semifinali, altrimenti gli azzurri dovranno fare prematuramente le valigie. Al Pala Alpitour di Torino, i biancorossi sono riusciti ad ...

Volley : Mondiali 2018 - con la Polonia ultima chance - l'Italia è pronta : ... oggi, nella giornata di riposo, si sono leccati le ferite, pronti a gettare il cuore oltre l'ostacolo nel match, senza appelli, che domani sera li opporrà ai Campioni del Mondo uscenti della Polonia.

Mondiali Volley 2018 – Russia eliminata - gli Stati Uniti in semifinale : Mondiali Volley 2018: Stati Uniti in semifinale, Russia fuori dalla rassegna iridata La Russia, che ha iniziato la rassegna iridata come grande favorita per la vittoria finale, è ora fuori dal Mondiale. Ad eliminarla sono Stati gli Stati Uniti di John Speraw, che raccolgono il testimone di principali candidati alla medaglia d’oro ed alla conquista del titolo. Con Russell e Sander in giornata di grazia i nordamericani si sono imposti 3-0, ...

LIVE Polonia-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia tifa gli slavi - partita decisiva per le semifinali! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Polonia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino andrà in scena una partita fondamentale della terza fase della rassegna iridata, la corsa verso le semifinali è entrata nel vivo e anche l’Italia osserverà questo incontro con parecchia attenzione: dopo la scoppola subita ieri contro gli slavi, la nostra Nazionale deve assolutamente tifare Serbia perché ...

Mondiali Volley 2018 : domani la gara da dentro o fuori per l'Italia di Blengini : Giorno di riposo per la Nazionale Italiana che domani alle ore 21.15 " diretta su Rai 2 " affronterà la Polonia nella seconda e decisiva partita di questa Fase Finale dei Campionati del Mondo ...