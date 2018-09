Volley - Mondiali 2018 : USA stratosferici - asfaltata la Russia! Americani in semifinale col Brasile - eliminati i Campioni d’Europa : Gli USA hanno letteralmente surclassato la Russia con un roboante 3-0 (25-22; 25-23; 25-23) e si sono qualificati alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley maschile a braccetto col Brasile che domani affronteranno nello scontro diretto per il primo posto nel girone mentre i Campioni d’Europa, sconfitti ieri dai verdeoro al tie-break dopo essere stati avanti per 2-0, vengono eliminati e devono salutare prematuramente la rassegna iridata. ...

Volley - Mondiali 2018 : risultati e classifiche dei gironi. Il calendario di tutte le partite : I Mondiali 2018 di Volley maschile si disputano tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della rassegna iridata. QUALIFICATE ALLE SEMIFINALI: USA, Brasile classifiche TERZA FASE: POOL I (a Torino): USA 1 vittoria (3 punti), Brasile 1 vittoria (2 punti), Russia 0 vittorie (1 punto) POOL J (a Torino): Serbia 1 vittoria (3 punti), Italia 0 vittorie (0 punti), Polonia risultati ...

LIVE USA-Russia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : 3-0 - dominio americano! Russi eliminati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di USA-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Posta in palio elevatissima al Pala Alpitour di Torino dove si entra nel vivo della terza fase della rassegna iridata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di USA-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon ...

Mondiali volley 2018 : domani la gara da dentro o fuori per l’Italia di Blengini : I Mondiali di volley per l’Italia dipendono dalla prossima gara contro la Polonia che stabilirà il novero delle semifinaliste del torneo Torino. Giorno di riposo per la Nazionale Italiana che domani alle ore 21.15 – diretta su Rai 2 – affronterà la Polonia nella seconda e decisiva partita di questa Fase Finale dei Campionati del Mondo Maschili. All’interno del gruppo c’è chiaramente ancora amarezza per la sconfitta subìta ieri contro ...

LIVE USA-Russia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : gli americani vincono anche il secondo set. Russia quasi eliminata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di USA-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Posta in palio elevatissima al Pala Alpitour di Torino dove si entra nel vivo della terza fase della rassegna iridata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di USA-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon ...

LIVE USA-Russia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : gli americani vincono il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di USA-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Posta in palio elevatissima al Pala Alpitour di Torino dove si entra nel vivo della terza fase della rassegna iridata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di USA-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv di tutte le partite : I Mondiali 2018 di Volley femminile si disputeranno in Giappone dal 29 settembre 20 ottobre. Si preannunciano tre settimane di grande spettacolo con le migliori 24 Nazionali del Pianeta pronte a darsi battaglia. La Cina Campionessa del Mondo, gli USA Campioni del Mondo, la Serbia Campionessa d’Europa e il solito Brasile sembrano partire leggermente avvantaggiate con Olanda, Russia, Turchia e Giappone pronte al colpaccio insieme ...

Mondiali volley 2018 femminili – La Nazionale italiana a Sapporo - sabato l’esordio : Mondiale Volley 2018 femminile: l’Italia a Sapporo, sabato l’esordio contro la Bulgaria Concluso l’ultimo periodo di preparazione a Sendai oggi la Nazionale italiana femminile ha raggiunto Sapporo, sede della Pool B della prima fase Campionato Mondiale 2018 che si svolgerà in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Le ragazze di Davide Mazzanti esordiranno nella rassegna iridata sabato 29 settembre (ore 6.40 di mattina) contro la ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia si qualifica alle semifinali se… Tutte le combinazioni : strada in salita per gli azzurri - serve l’impresa : L’Italia ora è davvero con le spalle al muro ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la nostra Nazionale è stata travolta dalla Serbia con un roboante 3-0 e la corsa verso le semifinali si fa davvero durissima. Gli azzurri devono compiere una vera e propria impresa per entrare tra le quattro grandi del Pianeta: gli slavi ci hanno massacrato al Pala Alpitour di Torino e ora siamo davvero appesi a un filo. Cosa deve fare l’Italia per ...

LIVE USA-Russia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Campioni d’Europa obbligati a vincere - gli americani per la semifinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di USA-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Posta in palio elevatissima al Pala Alpitour di Torino dove si entra nel vivo della terza fase della rassegna iridata: i Campioni d’Europa, ieri sconfitti dal Brasile dopo essere stati avanti per 2-0, sono obbligati a vincere per continuare a sperare nelle semifinali mentre gli americani vogliono prendersi nuovamente lo scalpo di ...

Mondiali volley 2018 – Boom di ascolti Tv per Italia-Serbia : ascolti TV: più di 3milioni di spettatori per Italia-Serbia Il grande pubblico continua a sostenere gli azzurri impegnati in questi Campionati del Mondo. Ieri sera al PalaAlpitour erano quasi 12mila gli spettatori presenti sugli spalti per assistere alla partita contro la Serbia, ma in milioni hanno guardato il match in tv confermando come Blengini e i suoi ragazzi siano amatissimi dall’Italia. Ieri, infatti, sono stati 3milioni 261mila ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : C’è spazio per outsider e possibili sorprese? L’Italia c’è e spera di sì : Con sette squadre a contendersi i ruoli di favorite più meno d’eccellenza del Mondiale, parlare di outsider diventa piuttosto complicato, però una terza (e magari anche quarta) fascia di squadre che possono inserirsi nella lotta per la final six, magari grazie anche ad un sorteggio benevolo, si può anche tentare di stilare. In terza fascia sono sostanzialmente due le squadre che possono essere inserite, le padrone di casa giapponesi e L’Italia: ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : C’è spazio per outsider e possibili sorprese? L’Italia c’è e spera di sì : Con sette squadre a contendersi i ruoli di favorite più meno d’eccellenza del Mondiale, parlare di outsider diventa piuttosto complicato, però una terza (e magari anche quarta) fascia di squadre che possono inserirsi nella lotta per la final six, magari grazie anche ad un sorteggio benevolo, si può anche tentare di stilare. In terza fascia sono sostanzialmente due le squadre che possono essere inserite, le padrone di casa giapponesi e L’Italia: ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia travolta dalla Serbia ma vince la guerra degli ascolti tv! Programma più visto della serata : L’Italia è stata travolta sul campo dalla Serbia ma ha vinto la battaglia degli ascolti tv: la partita della nostra Nazionale ai Mondiali 2018 di Volley maschile è stata il Programma più visto della serata di mercoledì 26 settembre. L’incontro giocato al Pala Alpitour di Torino, vinto per 3-0 dagli slavi, ha raccolto ben 3,26 milioni di telespettatori con uno share del 13,4% di share. Gli azzurri sono così riusciti a fare meglio dei ...