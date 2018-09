Mondiali di ciclismo | Tom Dumoulin | ' Sono un uomo distrutto'

Ciclismo : Mondiali - oro Jr. a Evenepoel : "Sono molto contento, sono caduto prima della salita di Gnadenwald, avevo quasi 2' di ritardo, ma sono riuscito a rimontare - le parole del neocampione del mondo -. Sapevo di poter staccare il ...

Ciclismo : Mondiali - oro Jr. a Evenepoel : ANSA, - ROMA, 27 SET - Tutto come previsto, ai Mondiali su strada di Ciclismo in corso a Innsbruck, Austria,. Remco Evenepoel ha vinto la gara in linea Junior, precedendo Marius Mayrhofer, Germania, e ...

(AdnKronos) - A fare nomi e cognomi dei responsabili è l'assessore comunale alle attività sportive Matteo Celebron: "Ereditavamo una situazione critica che il presidente della Federazione ciclistica italiana Di Rocco non ha saputo difendere e sostenere. Arrivavamo dopo ritardi conclamati e scadenze

Ciclismo : sindaco Vicenza - Mondiali assegnati alla Svizzera - occasione persa : Vicenza, 27 set. (AdnKronos) - “Una brutta notizia per Vicenza. Abbiamo perso un’occasione straordinaria per la nostra città sotto il profilo sportivo, economico e di immagine.” Il sindaco Francesco Rucco accoglie con amarezza la notizia della mancata assegnazione a Vicenza dei Mondiali di Ciclismo

Ciclismo - Mondiali 2020 : addio Vicenza - si svolgeranno in Svizzera. Tutte le assegnazioni fino al 2024 : Il sogno di Vicenza termina qui. L’UCI quest’oggi ha infatti stabilito la sede dei prossimi Mondiali 2020 di Ciclismo su strada che si terranno in Svizzera. L’evento fra due anni sarà dunque nei Cantoni di Vaud e Valais, mentre solo quattro stagioni dopo, nel 2024, la rassegna iridata sarà nell’Altipiano Svizzero, tra la zona alpina e le montagne del Giura. Il Comitato Direttivo della Federazione Internazionale ha inoltre stabilito ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : prova in linea Under23. Sarà grande battaglia con tanti corridori di livello - gli azzurri ci provano : Domani si svolgerà la prova in linea Under23 maschile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Sarà una corsa molto dura, che potrà dare delle indicazioni importanti anche sullo svolgimento della gara dei professionisti di domenica. Ci aspettiamo una corsa spettacolare nei 179,9 km da Kufstein a Innsbruck, visto anche l’altissimo livello dei corridori presenti. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti della prova in linea ...

Mondiali ciclismo 2018 – Prova in linea juniores femminile : vittoria all’austriaca Stigger - la Nazionale italiana protagonista ad Innsbruck : L’austriaca Stigger si aggiudica la Prova in linea juniores femminile dei Mondiali di Innsbruck. Bene la Nazionale italiana, grande protagonista per tutta la gara Alla vigilia Edoardo Salvoldi aveva messo in guardia: “Siamo la squadra più forte ma non abbiamo le individualità migliori per questo tipo di percorso”. E’ andata proprio così. vittoria Guazzini, Camilla Alessio, Barbara Malcotti e Matilde Vitillo hanno ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea juniores. Tutti contro Remco Evenepoel - il nuovo Merckx : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Mondiale di Ciclismo di Innsbruck 2018: oggi va in scena la prova in linea per quanto riguarda gli juniores uomini. Un uomo solo al comando: Remco Evenepoel ha dominato in lungo e in largo la stagione, vincendo praticamente in ogni dove, e poi ha dato spettacolo nella cronometro andandosi a prendere il titolo con oltre un minuto di vantaggio su Tutti i rivali. Il fenomenale belga, già paragonato ad ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le possibili sorprese. Kwiatkowski può stupire - attenzione a Poels : Favoriti, outsider e possibili sorprese. Perché, come abbiamo visto con il passare delle stagioni, non sempre al Mondiale di Ciclismo su strada, nella prova in linea al maschile, ad imporsi è qualcuno che viene annunciato da bookmakers o addetti ai lavori. Proprio quando il percorso diventa più duro, come in occasione della gara austriaca, c’è spazio per inserirsi nel marcamento altrui per nomi inattesi: in tanti ricorderanno il trionfo ...