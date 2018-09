Mondiali ciclismo 2018 | titolo juniores donne a Stigger Quarta l' azzurra Malcotti

Ciclismo - Mondiali 2018 : Austria in trionfo tra le juniores con Laura Stigger. Sfuma di un soffio la medaglia azzurra - quarta Barbara Malcotti : L’Austriaca Laura Stigger trionfa davanti al pubblico di casa nella prova in linea femminile juniores dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). La giovane stella 18enne, dopo aver conquistato il titolo nel cross-country, riesce ora ad imporsi anche su strada battendo in una volata ristretta la francese Marie Le Net, argento, e la canadese Simone Boilard, bronzo. L’Italia, dopo una grande prova di squadra, vede Sfumare di un soffio la ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Austria in trionfo tra le juniores con Laura Stigger. Sfuma di un soffio la medaglia azzurra - quarta Barbara Malcotti : L’Austriaca Laura Stigger trionfa davanti al pubblico di casa nella prova in linea femminile juniores dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). La giovane stella 18enne, dopo aver conquistato il titolo nel cross-country, riesce ora ad imporsi anche su strada battendo in una volata ristretta la francese Marie le Net, argento e la canadese Simone Boilard, bronzo. L’Italia, dopo una grande prova di squadra, vede Sfumare di un soffio la ...

Ciclismo - l’albo d’oro dei Mondiali. 19 titoli per l’Italia - l’ultimo nel 2008 : Il dominio di Peter Sagan con ogni probabilità potrebbe interrompersi dopo la prova in linea élite dei Mondiali di Ciclismo su strada 2018 ad Innsbruck (Austria). Lo slovacco si mette in gioco lo stesso per tentare un leggendario poker di ori in altrettante edizioni consecutive, ma il percorso adatto a puri scalatori si rivela troppo impegnativo per l’uomo da classiche. Tra i partecipanti della spedizione austriaca, Michal Kwiatkowski ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea femminile juniores. Un terzetto al comando con Barbara Malcotti! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prova in linea femminile juniores dei Mondiali 2018 di Ciclismo : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa gara. ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : l’Italia ha un piano C. Domenico Pozzovivo è al top - può cambiare le carte in tavola : Se l’obiettivo principale è quello di mettere nelle migliori condizioni possibili Vincenzo Nibali, per provare con lo Squalo a giocarsi il titolo iridato, c’è bisogno di alcuni cambi di tattica per la nazionale italiana di Ciclismo in vista della prova in linea del Mondiale di Innsbruck, che si disputerà domenica 30 settembre. Il percorso molto duro e la condizione non al top del corridore siciliano costringono Davide Cassani a ...

Imad - dalla casa degli orfani ai Mondiali di ciclismo : Probabilmente non vincerà ma già esserci è una vittoria che poi il ciclismo non è una scienza esatta quindi non si sa mai: 'Ho imparato che, nella vita, nessuno ti regala niente- spiega Imad- che ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le Nazionali di punta ai raggi X : Negli ultimi tre anni è bastato il singolo a primeggiare, portandosi a casa con tre imprese solitarie il titolo. Peter Sagan questa volta però sembra costretto a dover abdicare e, sul durissimo percorso del Mondiale di Ciclismo di Innsbruck sembra quasi obbligatorio aver bisogno di un’ottima squadra per portarsi a casa il titolo iridato. Andiamo a scoprire le Nazionali di punta ai raggi X in vista delle prova in linea di ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea femminile juniores - azzurre a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile juniores dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Le giovani promesse del Ciclismo femminile si sfideranno in un duro percorso di 71,7 km da Rattenberg a Innsbruck, in cui dovranno affrontare lo strappo di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%) e poi nel finale il circuito Olympia, lo stesso dei professionisti, caratterizzato dalla salita di Igls (7,9 km al 5,7%). Sarà quindi ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il programma e tutti i percorsi delle prove iridate nello Yorkshire. Circuito adatto ai velocisti resistenti : In attesa della prova in linea iridata di Innsbruck, si inizia a pensare già al 2019. L’UCI ha infatti svelato ieri tutti i percorsi delle prove iridate per quanto riguarda i Mondiali di Ciclismo dello Yorkshire: il programma prevede la settimana più importante della stagione da sabato 21 a domenica 29 settembre. Diverse le sedi di partenza, mentre l’arrivo sarà posto sempre in quel di Harrogate. Dodici i titoli assegnati, cambierà ...

Ciclismo - Mondiali 2018 oggi : programma - orari e tv di giovedì 27 settembre. Tutti gli italiani in gara : oggi, giovedì 27 settembre, andranno in scena le prime prove in linea dei Mondiali di Ciclismo su strada 2018. Sul traguardo di Innsbruck (Austria) verranno assegnati i titoli iridati juniores donne e juniores uomini. Le azzurre impegnate nell’ardua impresa di mantenere il titolo iridato nel Bel Paese saranno Camilla Alessio, Vittoria Guazzini, Silvia Magari, Barbara Malcotti, Matilde Vitillo; mentre al maschile scenderanno in ...

Ciclismo su strada - Mondiali 2019 : via la cronometro a squadre - arriva la staffetta mista : Crono a squadre iridate addio: ai Mondiali di Ciclismo su strada del 2019, nello Yorkshire, spariranno le due gare riservate ai team, che saranno sostituite da una staffetta mista per squadre Nazionali. La Team Time Trial Mixed Relay prevede la presenza di sei elementi per squadra, tre uomini e tre donne. I tre uomini saranno i primi a lanciarsi, poi, quando il secondo uomo avrà tagliato il traguardo, partiranno le donne: il tempo totale della ...

Mondiali ciclismo - Dennis oro nella prova a cronometro - : Il ciclismo ha un nuovo re nelle prove contro il tempo. Si tratta dell'australiano Rohan Dennis , che ha dominato la cronometro al Mondiale di Innsbruck , riportando la propria nazione sul gradino più ...

Mondiali ciclismo 2018 – De Marchi e Felline non brillano nella crono - le parole degli azzurri nel post gara : De Marchi ha chiuso al ventottesimo posto, ad oltre 5’ dall’australiano, Felline invece al trentesimo per colpa di una caduta Si attendeva Tom Dumoulin, grande protagonista delle crono di Tour e Giro, ed invece ha vinto, anzi dominato Rohan Dennis, al suo primo titolo mondiale individuale, il quinto se consideriamo anche quelli conquistati nella cronosquadre e inseguimento individuale. Se non era una sorpresa la sua possibile ...

Mondiali ciclismo 2018 – Oggi il secondo allenamento - tutte le sensazioni degli azzurri : Nibali pronto alla sfida : Gli azzurri hanno svolto Oggi il secondo allenamento, domani la partenza verso Innsbruck mentre venerdì il primo sopralluogo La Nazionale del CT Cassani rinfranca la sua consapevolezza con il secondo allenamento di Oggi, avvenuto lungo le strade del Garda per più di 5 ore su una distanza di circa 170 km affrontando salite e tratti di pianura tra San Valentino, Lumini e Panoramica di Malcesine. Quest’ultimo allenamento è stato ...