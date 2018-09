Mondiale volley | Polonia-Serbia finisce 3-0 | all' Italia serve un' impresa

Volley - Mondiale : Usa-Russia 3-0 - alle 20.30 Polonia-Serbia : stati uniti-russia 3-0 , 25-22, 25-23, 25-23, - La Russia è fuori dal Mondiale. Dopo la sconfitta con il Brasile, la squadra di Shliapnikov cede nettamente agli Stati Uniti e finisce la sua avventura ...

Volley - Mondiale - Polonia-Serbia 3-0 - l'Italia deve vincere e contare : La gara che non ti aspetti. O forse che hai solo paura di immaginare. La Polonia soffre, va sotto, ma alla fine conquista la vittoria più netta con la Serbia che ci aveva demolito la sera prima. E ...

Italvolley - riparte il sogno Mondiale : via alla Final Six : Torino è pronta a sostenere gli azzurri. Questa sera alle 21.15 gli Azzurri affronteranno la Serbia, antipasto della grande...

Torna in campo l’Italvolley - tra il sogno Mondiale e una proposta di matrimonio : Filippo LanzaOsmany JuantorenaIvan ZaytsevSimone AnzaniMassimo ColaciDaniele MazzoneSimone GiannelliRush finale. L’Italia del volley Torna in campo per il terzo e ultimo turno del Mondiale di pallavolo: al Palasport Olimpico di Torino gli azzurri vanno a caccia di un posto in semifinale, sfidando prima la Serbia (stasera, 26 settembre, ore 21.15) e poi la Polonia campione in carica (venerdì 28 settembre, alla sera). Battendo Atanasijevic e ...

Volley Mondiale 2018 - Final Six : tutte le partite in diretta tra Rai 2 e Rai Sport : Ultimo giorno di riposo degli azzurri (diretta su Rai 2 HD) prima del rush Finale dei Mondiali, a Torino. Il primo ostacolo che si parerà alle 21.15 sulla strada dell'Italia è la Serbia della vecchia conoscenza Nikola Grbic. Gli azzurri di Blengini cercano la concentrazione per continuare a correre e ad entusiasmare il pubblico italiano: il PalaAlpitour di Torino si preannuncia caldo e gremito in tutti e 12.100 i posti ...

Volley - Blengini : dai campetti al Mondiale - Torino ti lancia ancora : Chicco, come tutto il mondo della pallavolo ha imparato a chiamarlo, da domani avrà l'onere e l'onore di questo privilegio. Una cosa unica: il Mondiale giocato nel proprio Paese con la fase finale ...

Volley - Mondiale : Italia sorteggiata con Serbia e Polonia : L'Italia è stata inserita nel girone J delle Final Six di Torino e si giocherà l'accesso alla semifinale Mondiale sfidando Serbia e Polonia. E' questo l'esito del sorteggio avvenuto all'Nh Hotel ...

Volley - Mondiale : Italia-Olanda 3-1 : L'Italia chiude la tappa milanese con la settima vittoria. Ed è la vittoria di #liberateicani, l'hashtag degli azzurri dedicato alla panchina. Perché Blengini dà spazio a tutta la panchina contro l'...

Mondiale volley - Italia batte Olanda 3-1 : 23.28 Riprende spedito il cammino degli azzurri del volley nel Mondiale.Blengini, dopo la qualificazione alla Final Six, lascia a riposo i titolari e schiera l' Italia 2 che,dopo un inizio complicato, prende le misure all'Olanda e ottiene la settima vittoria: 'orange' battuti 3-1 (16-25 25-20 27-25 25-15).Top scorer Randazzo con 23 punti, 19 per Nelli Ora attenzione al sorteggio in programma domani alle ore 11 da cui usciranno le avversarie ...

Volley - Juantorena papà bis in pieno Mondiale : Lo schiacciatore azzurro è rientrato a Civitanova per la nascita della seconda figlia Mondiali Volley 2018, l'Italia si piega per la prima volta: la Russia vince al tiebreak

Volley - Mondiale : Italia sconfitta indolore con la Russia - è già alle finali : L'urlo di Milano questa volta non basta a lanciare gli azzurri. Dal Forum, nell'ennesima serata di festa dello sport, e della pallavolo,, arrivano due notizie in simultanea: l'Italia, insieme a Serbia, Brasile e Stati Uniti, è già certa di arrivare tra le prime seidi questo Mondiale, gli azzurri hanno già ...

Volley - Mondiale : Italia-Russia alle 21 - 15 : Già prima di giocare l'Italia sa di essere qualificata per le finali di Torino. Qualsiasi cosa succeda nelle partite con la Russia, questa sera, e con l'Olanda domani gli azzurri di Blengini sono ...

Mondiale volley maschile - spettacolo Italia contro la Finlandia : Nel girone precedente loro hanno sofferto un po' , ma restano sicuramente una tra le squadre più forti al mondo. '

Volley - Mondiale : si gioca Italia-Finlandia : Sesta partita, sesto tutto esaurito. Da Roma a Firenze, fino a Milano: la passione azzurra dilaga. Ma la truppa di Blengini con #liberate in cani, come grido di battaglia punta molto oltre. Primo ...