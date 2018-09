Modica | muore in un incidente un giovane 25 enne

Modica sotto choc. Jacopo Palazzolo muore incornato da un toro : Tragedia nelle campagne di Modica (Ragusa). Jacopo Palazzolo , 14 anni, è morto in seguito alle ferite procurate dalle corna di

Modica - muore 14enne incornato da toro : 23.25 Tragedia nella campagne di Modica , in Sicilia. Un ragazzino di 14 anni è morto in seguito alle gravi ferite causate dalle cornate di un toro all'interno dell'allevamento di famiglia. Prontamente soccorso, le sue condizioni sono apparse disperate. Trasportato all'ospedale Maggiore di Modica (RG), il ragazzino è stato operato e poi ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma è deceduto dopo qualche ora.

