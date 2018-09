: • News • #MO. Pentagono rimuoverà quattro Patriot - CyberNewsH24 : • News • #MO. Pentagono rimuoverà quattro Patriot - CyberNewsH24 : • News • #MO.WSJ,il Pentagono rimuoverà 4 Patriot - NotizieIN : MO. Pentagono rimuoverà quattro Patriot -

Ilin ottobre 4 sistemi anti missilidal MO: 2 in Kuwait, uno in Giordania e in Bahrain. Così il WSJ citando fonti militari Usa. Gli alleati resteranno con meno strumenti di difesa, proprio mentre la Casa Bianca alza i toni contro le minacce di Teheran,anche se secondo alcuni esperti questi Paesi sono ormai attrezzati a contrastarle. La decisione, secondo il WSJ, indica la nuova attenzione delalle minacce provenienti da Russia e Cina rispetto ai conflitti di lungo in corso in MO e Afghanistan.(Di giovedì 27 settembre 2018)