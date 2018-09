“Mio padre | mio figlio e Ilary” | Totti confessa la nuova voglia di paternità a Verissimo

Domenica Live - Fabrizia De Andrè choc : “Mio padre voleva che abortivo” : Fabrizia De Andrè: la pesante accusa contro Cristiano a Domenica Live Dopo Francesca e Filippo De Andrè, ospiti della prima puntata di Domenica Live, oggi Barbara d’Urso ha ospitato la primogenita del cantante Fabrizia De Andrè, che ha sconvolto la stessa conduttrice a causa di una dichiarazione shockante. Fabrizia ha raccontato tutto sin dall’inizio, affermando che si era recata alla presentazione del libro di Cristiano non per ...

UeD - Luigi tronista attacca Lorenzo e svela : “Mio padre non è contento”. : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni parla della rivalità con Lorenzo Riccardi e dell’appoggio della sua famiglia Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne insieme a Teresa Langella e Mara Fasone. I due maschietti sono già volti noti per i telespettatori di Canale 5, in quanto entrambi ex corteggiatori di […] L'articolo UeD, Luigi tronista attacca Lorenzo e svela: “Mio padre non è ...

Eva Henger difende la figlia : “Mio marito ha chiamato il padre dell’ex moglie di Lucas” : Eva Henger a Pomeriggio 5 contro Silvia Corrias, l’ex moglie di Lucas Peracchi Eva Henger è tornata a Pomeriggio 5 per difendere la figlia Mercedesz e la sua storia d’amore con Lucas Peracchi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata invitata da Barbara d’Urso a replicare alle recenti dichiarazioni di Silvia Corrias, l’ex moglie dell’ex […] L'articolo Eva Henger difende la figlia: “Mio ...

Federico Chiesa si racconta : “Mio padre - CR7 e la valutazione da 70 milioni” : Federico Chiesa ha parlato del momento della sua carriera, con una valutazione super del suo cartellino che la Fiorentina si tiene stretto Federico Chiesa si racconta. Il giovane talento della Fiorentina, ha parlato al Corriere della sera delle sue peculiarità ed anche del supporto del famoso padre Enrico: “I giocatori sono di due categorie: quelli che rendono meglio se sono spensierati e quelli che per dare il cento per cento devono ...

Ponte Morandi - il padre di una vittima : “Mio figlio non è morto - è stato ucciso. Responsabilità delle istituzioni” : “Mio figlio non è morto, è stato ucciso”. Sono le parole di Roberto Battiloro, papà di Giovanni, una delle vittime del crollo del Ponte Morandi, ospite del programma In Onda su La7. L'articolo Ponte Morandi, il padre di una vittima: “Mio figlio non è morto, è stato ucciso. Responsabilità delle istituzioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crollo Ponte Morandi - Il padre di Giovanni Battiloro - morto a Genova : “Mio figlio è stato ammazzato” : In occasione dei funerali di Giovanni Battiloro, uno dei ragazzi di Torre del Greco morti a causa del Crollo del Ponte Morandi, a Genova, il padre Roberto lancia una dura accusa: "Mio figlio non è morto, è stato ucciso perché lo stato non ha tutelato i suoi cittadini". Per Giovanni niente funerali di stato, ma esequie nel suo paese natale.Continua a leggere

Raffaello Tonon : “Mio padre non s’è mai visto - ringrazio il cielo per non aver preso nulla da lui” : L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 è stato intervistato da Spy. Raffaello ToRaffae non ha riconquistato la popolarità televisiva grazie alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda in autunno con la terza edizione. Il conduttore televisivo e radiofonico, opinionista, televenditore e consulente di moda, grazie al reality show, inoltre, ha conosciuto l’ex tronista di ...

Lisa Brennan Jobs : “Mio padre Steve”/ L'ammissione a Bono degli U2 : "Il computer Lisa è dedicato a lei" : Lisa Brennan: “Mio padre Steve Jobs”. La figlia del cofondatore di Apple racconta in un libro il suo complicato rapporto con il padre , che l'ha riconosciuta quando lei aveva tre anni.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 08:40:00 GMT)

LISA BRENNAN JOBS : “Mio padre STEVE”/ “Tre mesi prima della sua morte iniziai a portare via cose da casa sua.” : LISA BRENNAN: “MIO PADRE Steve JOBS”. La figlia del cofondatore di Apple racconta in un libro il suo rapporto con lui: “Il successo lo rese un demone. Diceva che non avrei ottenuto niente”(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 22:30:00 GMT)

Lisa Brennan Jobs : “Mio padre Steve”/ “Il successo lo rese un demone. Diceva che non avrei ottenuto niente” : Lisa Brennan: “Mio padre Steve Jobs”. La figlia del cofondatore di Apple racconta in un libro il suo rapporto con lui: “Il successo lo rese un demone. Diceva che non avrei ottenuto niente”(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 20:21:00 GMT)

Michelle Hunziker - l’emozionante racconto d'infanzia : “Mio padre voleva a tutti i costi una femmina" : La showgirl ha condiviso un aneddoto sul giorno della sua nascita e la tenerezza di uno scatto inedito con i suoi genitori

Non disturbare - Anna Falchi a Paola Perego : “Mio padre non merita…” : Anna Falchi a Non disturbare: il rapporto conflittuale con il padre Questa sera venerdì 27 luglio andrà in onda il penultimo appuntamento con Non disturbare. Paola Perego incontrerà nelle stanze di un albergo Anna Falchi e Nunzia De Girolamo. La Falchi, attrice, conduttrice ed ex modella, considerata un sexy symbol degli anni 1990 e 2000, parlerà del suo rapporto con la bellezza e svelerà alcuni retroscena inediti della sua vita privata, ...