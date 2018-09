Mille euro per un posto nei vigili | le intercettazioni | ' Al concorso ci pensiamo noi'

I Millennials lombardi sono poco europeisti - ma legalitari - tranne in bus - : Altra novità, la risposta al quesito sul ruolo della politica: secondo il 56,2% dei ragazzi scopo delle istituzioni e' la promozione del bene comune. Da segnalare, tuttavia, che resta fissa al 36% la ...

Pallavolo - si arricchisce il numero di sponsor della Millenium Brescia : firmato l’accordo con la Euro Image 2000 : La Millenium Brescia ha reso noto di aver sottoscritto un nuovo rapporto di parnership commerciale con Euro Image 2000 La Millenium Brescia dà il benvenuto tra i propri sponsor alla Euro Image 2000, che opera da oltre vent’anni nel settore della comunicazione visiva per fornire un servizio di alta qualità nella produzione in digitale di immagini di piccolo e grande formato. L’esperienza maturata abbinata alla flessibilità operativa e al ...

Meta Sorrento fuochi d'artificio. Claudio d' Esposito WWF 'Mille euro al minuto per inquinare il mare e l'aria' : un tempo correvo anche io a vedere e fotografare tali "spettacoli pirotecnici" … era quasi un evento quando c'era il "fuoco a mare"!!! Poi ho capito l'enorme danno prodotto da tali "attrattive" … ...

Armati di pistola nel centro scommesse : arraffano Mille e 500 euro - caccia alla banda : CASTROMEDIANO , Cavallino, - Irrompono nel centro scommesse sportive e fuggono con mille e 500 euro. In tre, nel pomeriggio, si sono presentati presso i locali 'Snai' di via Leuca a Castromediano, la ...

Ruba Mille euro a un'anziana - è in carcere a Pisa : La Spezia - Il rischio che commettesse il solito reato era troppo alto e quindi il Pm Monteverde ha disposto la custodia cautelare in carcere per la 24enne massese, resasi responsabile di una serie di ...

Giro di false fatture a Reggio Emilia - l'intercettazione : Guadagno anche Mille euro al giorno : L'operazione Billions della Finanza e della Polizia di Stato reggiana che ha portato a quattro arresti e al seuqestro di 10 milioni di euro

Scuola - bonus 500 euro - maturità - Invalsi e alternanza scuola-lavoro : ecco gli emendamenti al Milleproroghe : Il Ministro Marco Bussetti lo aveva già anticipato ed ecco la prima fase di dismissione dell’impianto alternanza Scuola-lavoro, quella contenuta nel decreto Milleproroghe: l’alternanza Scuola-lavoro, infatti, non costituirà requisito di ammissione alla maturità. maturità senza prova Invalsi, slitta anche l’alternanza Scuola-lavoro L’obbligo doveva scattare lo scorso anno ma una circolare del Ministero ...

Rapinatori armati di fucile nell'Eurospin - via con bottino di circa Mille euro : SAN CESARIO DI LECCE - Una rapina è stata messa a segno questa sera ai danni dell'eurospin di San Cesario di Lecce. Due soggetti, di cui uno armato di fucile, attorno alle 19 hanno fatto irruzione all'...

Scuola - stangata in arrivo. "Quasi Mille euro a studente tra libri e corredo" : Indagine Federconsumatori, tornare sui banchi costerà in media 526 euro a testa, aumento dello 0,8 per cento. Rincari pure su astucci, diari e zaini griffati. I consigli per spendere meno

La propaganda social di Matteo Salvini ora la paghi tu : e ci costa Mille euro al giorno : Il primo giorno al Viminale il ministro dell'Interno ha assunto come collaboratori tutti i membri dello staff di comunicazione, incluso il figlio di Marcello Foa. Aumentando a tutti lo stipendio (tanto non sono soldi suoi). E sull'Espresso in edicola da domenica, l'inchiesta su come funziona la propaganda grilloleghista Il figlio di Marcello Foa è stato assunto nello staff di Salvini. E si occupa della propaganda " La politica oggi? È peggio ...

“Dobbiamo farle un bonifico da Mille euro” : la truffa corre via mail : Nelle ultime settimane stanno circolando diverse mail fraudolente che chiedono, da parte di Poste Italiane e Inps, di...

Morbillo - Oms : nel 2018 oltre 41 mila casi in Europa - Mille in Italia : Nei primi sei mesi del 2018 sono stati registrati oltre 41 mila casi di Morbillo in Europa. Lo rivela l'Organizzazione Mondiale della Sanita'.

Morbillo - 41mila casi in Europa nel 2018 : in Italia sono più di Mille : E' il dato più alto registrato negli ultimi anni. Il nostro paese è uno dei sette in cui si sono superati i mille casi e in...

Milleproroghe - stop ai fondi per le periferie. In fumo 18 milioni di euro per Campobasso e 10 per Isernia. Sindaci in rivolta : La sottosegretaria all'Economia del M5S, Laura Castelli , ha sostenuto che l'esecutivo è intervenuto " per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale numero 74 del 2018 " . Sentenza ...