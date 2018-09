Milano : Uto Ughi e altri artisti in Duomo per il 'mese della musica' (2) : (AdnKronos) - Il concerto del 20 ottobre della Cappella musicale del Duomo diretta da Don Claudio Burgio, aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero fino ad esaurimento posti, celebrerà un evento molto importante per la chiesa e per l'arcidiocesi di Milano: la canonizzazione del Beato Giovan

Borsa : settore auto frena listini prima della Fed - Milano cede 0 - 2% : ... -0,14% Ftse Mib, dopo le rassicurazioni sul contenuto degli obiettivi del bilancio pubblico 2019 che saranno indicati domani nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Le ...

Milano : rapina due supermercati ma viene riconosciuto e arrestato : Milano, 26 set. (AdnKronos) - Insieme a un complice aveva rapinato due supermercati di Milano, riuscendo poi a far perdere le sue tracce, ma gli agenti lo hanno riconosciuto in strada e arrestato. E' accaduto nella serata di ieri a un 28enne, pluripregiudicato. L'uomo, in concorso con un altro sogge

Milano : geloso fino alla follia picchia la compagna in auto - arrestato : E' successo nella notte di sabato a Villapizzone: l'aggressore lo aveva già fatto con la precedente fidanzata

Il saluto del prefetto Lamorgese : «Lascio - ma ho Milano nel cuore» : Tra i successi l'aver reso operativo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha avuto 'un ruolo strategico', anche in casi di cronaca eclatanti come le operazioni davanti ...

Milano - furto nell'auto di Andrea Iannone : bottino da decine di migliaia euro : Dal Suv, parcheggiato in zona Moscova, sono stati portati via orologi costosi e alcuni oggetti elettronici

Milano - incidente choc tra auto e moto : morti due giovani abruzzesi : Gravissimo incidente durante la notte in viale Ergisto Bezzi , all'incrocio con via Marostica , alla periferia di Milano. Un ventinovenne e una ragazza di 23 anni hanno perso la vita mentre in sella a ...

Il saluto di Milano a Inge Feltrinelli. Sala : "Ha donato il meglio di se stessa alla città" : 'Inge Feltrinelli è stata una cittadina del mondo, parlava e veniva ascoltata da tutti -, ha detto l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia -, per la città di Milano la sua morte è una perdita enorme, ...

Incidenti : auto si ribalta in Tangenziale Est Milano - un uomo deceduto : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Un uomo è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo le 20.30 di stasera sulla Tangenziale Est di Milano, nel tratto tra Vimercate e l'uscita della A4. Per cause ancora da chiarire, il veicolo si è ribaltato e l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacol

Milano : abbattuto insediamento abusivo di via Baroni - ripulite sponde Lambro : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Completati, questa mattina, i lavori di abbattimento delle baracche in legno abusive e di pulizia dell’area verde sulle sponde del fiume Lambro, in via Costantino Baroni, a Milano. Soddisfazione è stata espressa dalla vicesindaco del Comune di Milano, Anna Scavuzzo: "Ri

Milano - istituto Pizzigoni - una scuola tra eccellenza e precarietà - : Il viaggio della campagna #LaMiascuola parte dalla struttura meneghina dove i progetti all'avanguardia si scontrano con le incertezze lavorative vissute da gran parte del personale

Milano - svastiche e insulti in scuola popolare via Bramantino/ Salvini contro autori raid “vigliacchi” : Milano, raid omofobo con svastiche e scritte pro-Salvini nella scuola degli stranieri: ultime notizie, sindaco Sala "attacco al modello di integrazione, vergogna intollerabile"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 08:37:00 GMT)