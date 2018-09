Milano | scomparso nel 2012 | polizia perquisisce appartamento a Monza

Milano : scomparso a Como nel 2012 - polizia arresta presunto omicida (2) (2) : (AdnKronos) – In particolare, spiegano gli investigatori, “la rielaborazione dei risultati investigativi” dell’attività svolta dalla squadra mobile di Como , “alla luce delle nuove informazioni e delle nuove attività tecniche disposte dalla Procura di Monza”, titolare del fascicolo processuale, “hanno consentito di acquisire un evidente quadro probatorio” a carico del 47enne. Lo scorso giovedì, ...

Milano : scomparso a Como nel 2012 - polizia arresta presunto omicida (2) (3) : (AdnKronos) – Il delitto sarebbe maturato nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di un litigio per futili motivi: “La morte del Deiana sarebbe stata provocata da diverse coltellate”, inferte dal 47enne durante la lite. E dunque, “sulla scorta degli evidenti elementi probatori a carico dell’indagato, la Procura di Monza ha disposto il fermo”. Sul luogo del delitto è intervenuta la ...

Milano : scomparso a Como nel 2012 - polizia arresta presunto omicida (2) : (AdnKronos) – L’uomo, residente a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese, è stato arrestato in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Procura di Monza, per il reato di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Assieme a lui, è stato indagato a piede libero anche un 50enne che lo avrebbe aiutato a seppellire il corpo. L’attività investigativa, condotta dagli agenti della squadra mobile di Como e Milano, ...