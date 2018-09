Milano | mandò un anziano in coma a forza di pugni | rapinatore condannato a 11 anni

Montezemolo boccia la Milano insicura di Sala : "Non mando mia figlia in stazione di sera" : Milano è sicura oppure no? A valuta gli ultimi casi di cronaca verrebbe da dire che la 'cura Sala' non ha aiutato gli abitanti della città meneghina a vivere tranquilli e beati. L'ultimo caso ha richiesto lo sforzo della compagnia dei carabinieri di ...