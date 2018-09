Milano | in fiamme il gattile di Rho Muoiono cento gatti

Genova : blitz delle fiamme gialle a Milano - la Regione Liguria scende in campo : A tutela degli sfollati genovesi dopo il crollo del ponte Morandi, scende in campo la Regione Liguria. L’ente ha intenzione di chiedere alla Societa' Autostrade di calcolare, nella quantificazione in via di definizione, un valore stimato degli immobili ‘che sia almeno il doppio di quello commerciale previsto per la zona interessata dal disastro [VIDEO]’. Ad annunciarlo è stato Giacomo Giampedrone, titolare dell’Assessorato alle Infrastrutture e ...

Ponte Morandi : fiamme gialle perquisiscono Politecnico di Milano : Milano, 17 set. (AdnKronos) - La guardia di finanza è intervenuta questa mattina negli uffici del Politecnico di Milano per effettuare una perquisizione in relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova. Fonti interne dell'istituto confermano l'intervento, senza tuttavia fornire dettagli: "Stiamo c

Milano - entra in un bar per un drink : esce e si trova la Jaguar in fiamme : trovata una bottiglia con liquido infiammabile, a Rho le indagini partono dalle immagini delle camere di sorveglianza

Incendi - furgone in fiamme lungo la Tangenziale di Milano : nessuno ferito : I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti stamani lungo la Tangenziale di Milano, all’altezza della barriera di Lainate, in direzione Varese, a causa dell’Incendio di un furgone che è andato completamente distrutto. Sono ancora in corso le indagini sulle cause delle fiamme che sono state domate da due squadre di vigili. nessuno è rimasto ferito. L'articolo Incendi, furgone in fiamme lungo la Tangenziale di Milano: nessuno ferito ...

A4 - camion in fiamme dopo lo schianto : tratto interrotto e traffico paralizzato in direzione Milano : Code, disagi e paura sulla A4 Milano-Brescia dove mercoledì mattina è avvenuto un incidente tra un’auto e un mezzo pesante all’altezza del km 162 in direzione Milano. Il camion, dopo aver colpito l’auto, ha sbandato urtando la barriera centrale e ha invaso la corsia di sorpasso della carreggiata opposta, prendendo fuoco. A causa delle operazioni di sgombero ancora in corso, il tratto tra Seriate e Capriate è ancora chiuso al traffico ...