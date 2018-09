Milan | 100 di questi Suso Ma per la festa ci vuole il gol

Strage di gatti a Milano - va a fuoco il rifugio : 100 mici morti : Strage di gatti nel milanese . Un incendio è divampato intorno alle 2 di notte nel rifugio 'Dimensione Animali' , in via Filippo Turati, 35, a Rho , Milano, . Ad accorgersi del rogo in corso i ...

Suso fa 100 col Milan. Leonardo pensa al rinnovo : E chissà se a breve non potrebbe esserci un rinnovo di contratto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi. Il Milan chiaramente non vuole privarsi di lui: è un giocatore importante, ormai ...

Suso fa 100 col Milan : punta al gol disperso e al rinnovo atteso dall'estate : Secondo la Gazzetta dello Sport il dt Leonardo ha mostrato all'entourage di Suso la volontà di procedere assieme togliendolo di fatto dal mercato e zittendo le voci che lo volevano in partenza in ...

Aspettando Quota 100 - la denuncia di un barista Milanese : 'Ho 64 anni e devo ancora lavorare' : Il signor Pio ha un sogno, quello di poter lasciare il lavoro e godersi finalmente la meritata pensione . Ma con la legge attuale " la Fornero - dovrà continuare ad aprire il suo bar tutte le mattine ...

100mila euro per artisti emergenti - il bando di Milano per celebrare Leonardo da Vinci : Amboise, 1519. Sono trascorsi quasi cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, e il mondo intero si prepara a celebrare a dovere uno tra i più grandi geni che la storia dell’uomo possa ricordare. In particolare, la città di Milano, dove il grande luminare ha vissuto uno dei momenti più floridi della sua carriera, ha in programma un 2019 costellato di mostre, conferenze, presentazioni ed eventi ad hoc, a cui va ad aggiungersi un concorso ...

Classifica mondiale Università : Bocconi di Milano tra le migliori/ Sesta su 100 : lavoro a 3 mesi dalla laurea : Classifica mondiale Università: Bocconi di Milano tra i migliori atenei, al sesto posto su 100 posizioni. lavoro a tre mesi dalla laurea, ecco il salario annuo dopo 3 anni.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:06:00 GMT)

F1 : 100mila presenze al Milan Festival : "I Formula 1 Festival sono nati per far scoprire ad ancora più persone questo nostro meraviglioso sport, cercando di portare nel cuore delle metropoli del mondo tutta la passione e l'energia che ne ...

Courmayeur - frana in Val Ferret : morto turista Milanese Oltre 100 evacuati | Il video : La vittima è Vincenzo Mattioli, di 61 anni, milanese. Dispersa la moglie. La colata di fango e detriti ha coinvolto alcune auto e una persona è morta incastrata nelle lamiere del suo veicolo. In 100 bloccati al Golf Club di Courmayeur

Smart EQ fortwo e-cup : il trofeo monomarca 100% elettrico protagonista al Milano Rally Show [FOTO] : Il Milano Rally Show si inserisce nel calendario delle tappe della Smart EQ fortwo e-cup e rende il trofeo ancora più coinvolgente Il 28 e 29 luglio le 18 Smart del trofeo Smart EQ fortwo e-cup, il primo monomarca italiano 100% elettrico, si sfideranno in occasione del Milano Rally Show. Un contesto completamente inedito, che per la prima volta riserverà un posto anche al copilota, e permetterà di esaltare la versatilità e il piacere di ...

Calciomercato Juve - il City ci prova per Pjanic : servono 100 milioni. Higuain tra Chelsea e Milan : Juventus, il presente significa cessioni. Dopo aver completato diverse operazioni in entrata, i bianconeri sono concentrati per cercare si sfoltire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. ...

Car sharing - DriveNow raggiunge i 100 mila clienti a Milano : DriveNow, il servizio di car sharing lanciato a milano dal Gruppo BMW nell'ottobre del 2016, ha raggiunto il traguardo dei 100 mila clienti. La flotta di 500 vetture dei marchi BMW e Mini ha inoltre percorso oltre 10 milioni di chilometri.La BMW i3 la più richiesta. Attualmente le vetture disponibili nella flotta DriveNow sono le BMW Serie 1, Serie 2 Active Tourer e Serie 2 Cabrio e le Mini 3 e 5 porte, Clubman e Cabrio, ma la più richiesta è ...

Calciomercato Milan - più di 100 milioni in arrivo dalle cessioni : ecco i tre big con la valigia in mano : Calciomercato Milan – Il Calciomercato del Milan ancora non decolla, prima di chiudere colpi in entrata il club deve muoversi in uscita. La società ha deciso di sacrificare tre big, in arrivo poco più di 100 milioni di euro, si tratta di Bonucci, Donnarumma e Suso. Partiamo dal portiere, il Milan ha preso Reina e quindi può sacrificare Gigio, il Chelsea prepara l’assalto ed i rossoneri potrebbero ‘accontentarsi’ ...