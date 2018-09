Migranti | Salvini in Tunisia | Bisogna convincere i ragazzi a stare qua

AQUARIUS - SCONTRO ITALIA-FRANCIA SU Migranti : SALVINI VS MACRON/ Ultime notizie Malta - MSF "Onde alte 2 metri" : AQUARIUS: accordo tra Francia, Spagna, Portogallo, Germania. Ultime notizie MIGRANTI, nave diretta a Malta: il soccorritore Porro, "non siamo fantasmi"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:10:00 GMT)

Migranti - Human Rights Watch : “Da Italia approccio disumano”. Salvini : “Basta lezioncine” : Ancora uno scontro tra il Viminale e le Ong. Questa volta è Human Rights Watch ad attaccare il decreto Salvini: "L'approccio disumano del governo Italiano verso rifugiati e Migranti tocca nuovamente uno dei suoi punti più bassi". Il ministro: "Gli insulti dei buonisti di sinistra sono tutte medaglie".Continua a leggere

Decreto Salvini - un regalo a chi sfrutta i Migranti irregolari : Il Ministro dell'Interno, che ha fatto della "caccia al clandestino" il caposaldo della propria campagna elettorale, firma e porta in approvazione al Consiglio dei Ministri un Decreto dal principale effetto pratico di aumentare il numero di stranieri irregolarmente presenti sul nostro territorio. Nuovi "clandestini" che regaleranno ancor più occasioni di sfruttamento a coloro – spesso italiani, italianissimi - che li arruolano per ...

Migranti Aquarius - Salvini a Macron “Non accettiamo lezioni dalla Francia”/ Ultime notizie - nuove scintille : Aquarius 2 verso Marsiglia con 58 Migranti: Ultime notizie, Francia fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:"Nave non deve attraccare"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:56:00 GMT)

Migranti - Salvini risponde a Macron 'Da lui non accettiamo lezioni' : ROMA - 'Non accettiamo lezioni di diritto o di umanità da parte del signor Macron: negli ultimi mesi ha blindato le frontiere con l'Italia e ha respinto più di 50mila immigrati, soprattutto donne e ...

Migranti - Salvini zittisce Macron : "Non accetto lezioni da chi respinge i bimbi" : Volano ancora gli schiaffi tra l'Eliseo e Roma. Uno scontro durissimo che nasce, anche questa volta, dall'incapacità dell'Unione europea di gestire l'emergenza immigrazione e dall'impertinenza di Emmanuel Macron che, in asiìtinenza di consensi nel proprio Paese, non perde occasione per attaccare il nostro e insultare l'Italia. "Non accettiamo lezioni di diritto o di umanità da parte del signor Macron - replica con fermezza Matteo Salvini - negli ...

Aquarius - Macron come Salvini : porti chiusi ai Migranti : “Per ora la Francia dice no”. Anche se non è una chiusura definitiva, le parole uscite dalla bocca del ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, sono chiare: la nave Aquarius 2 [VIDEO] della Ong Sos Méditerranée non è autorizzata a sbarcare nel porto di Marsiglia insieme al suo carico umano di 58 migranti. Una posizione, quella del governo guidato dal presidente Emmanuel Macron, che ricorda molto da vicino la politica dei ‘porti chiusi’ ...

Aquarius - Gino Strada si schiera coi Migranti : 'Sono troppo vecchio - altrimenti...'. Guerra a Matteo Salvini : Secondo Strada questa Guerra sarebbe iniziata dalla politica e non dagli italiani, nel momento in cui l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti ha 'dichiarato Guerra ai migranti, e in subordine anche ...

Migranti - ecco cosa c'è nel decreto Salvini : Il governo ha dato via lbera ieri al decreto che unifica i testi su sicurezza e Migranti. Il vice premier Matteo Salvini ha parlato di 'passo in avanti per un'Italia più sicura'. il presidente del ...

Migranti - arriva il decreto Salvini : addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari : Migranti, arriva il decreto Salvini: addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari È pronto il decreto Salvini in tema di Migranti: una misura con cui si prevede la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Verrebbe sostituito da altre tipologie di protezione internazionale, ma più stringenti. Aumentano, inoltre, i casi in cui è possibile revocare la protezione umanitaria e la cittadinanza italiana. La prima e più ...

Migranti/Salvini - Cgil : "Ennesima risposta sbagliata a un tema che viene affrontato solo in chiave di ordine pubblico" : 'Ci troviamo di fronte all'ennesima risposta sbagliata ad un tema che non viene affrontato come un fenomeno strutturale, ma solo in chiave di ordine pubblico e di emergenza'. Così, in una nota, la ...

Migranti - Salvini : 'Non credo che Mattarella si metterà di traverso sul decreto' : 'Non penso proprio'. Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Radio Radio a chi gli chiedeva se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella possa mettersi di ...