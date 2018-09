Microsoft lancia il concorso Instagram #XboxGamerFace

Xbox One X : Microsoft lancia la colorazione White in bundle con Fallout 76 : Grazie ad un accordo commerciale con Bethesda Softworks, Microsoft ha lanciato un bundle di Xbox One X con Fallout 76, il nuovo capitolo della nota serie di videogiochi ambientata in un futuro apocalittico. Il bundle, oltre a contenere al suo interno il titolo appena citato, ha un’altra particolarità ovvero quella di includere in esclusiva la console in edizione Robot White. Come suggerisce il nome stesso è una versione di Xbox One X che, ...