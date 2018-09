Mib chiude in calo - attesa per il Def : Cresce il nervosismo tra gli investitori in attesa che si concluda il Consiglio dei Ministri sul Def

Piazza Affari chiude in negativo : Ftse Mib perde lo 0 - 63% : Seduta negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,63% a 21.511 punti.

Borsa - Piazza Affari chiude in lieve calo : Ftse Mib a -0 - 11% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,11% a 21.646 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,12% a quota 23.894 ...

Borsa - Milano chiude in rialzo : Ftse Mib +0 - 69% : Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,69% a 21.536 punti. Segno "più" anche per gli altri mercati azionari: Londra ha terminato le attività in rialzo ...

Borse : Mib chiude in calo - Mediaset scivola sul fondo : Sull'andamento degli scambi continuano a presare le preoccupazioni in merito alle guerra commerciale tra USA e Cina

Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib -0 - 31% - All Share -0 - 29% : Chiusura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,31% a 20.853 punti mentre l'All Share lo 0,29% a 23.114,22 punti. Tra i titoli che hanno messo a segno i maggiori ribassi nel ...

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 62% : Seduta positiva per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,62% a 20.395 punti.

Borsa - Milano chiude in netto calo : Ftse Mib -1 - 28% : Roma, 30 ago., askanews, - Chiusura in netto calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,28% chiudendo a 20.495,1 punti. Milano come tutte le principali piazze europee ha risentito dell'...

Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib perde lo 0 - 41% : Chiusura in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,41% a 20.699 punti.

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna l'1 - 53% : La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'idice Ftse Mib segna a fine giornata un +1,53% a 20.783,79 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund a 264 punti con un rendimento sotto il 3% a 2,96%. Milano, ...

Piazza Affari tenta la risalita - il Ftse Mib chiude a +0 - 27% : Piazza Affari comincia la settimana in positivo, con il Ftse Mib che chiude la giornata con un progresso dello 0,27% a 20.470 punti. Si allentano le tensioni sui Btp, con la spread che scende sotto ...

Borsa - Milano chiude in ribasso : Ftse Mib -0 - 53% - All Share -0 - 55% : Chiusura negativa per Piazza Affari . L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,53% a 20.415 punti mentre l'All Share ha lasciato sul terreno lo 0,55% a 22.618 punti. Dopo il tonfo in Borsa di giovedì, a ...

Piazza Affari chiude in negativo : Ftse Mib -2 - 51% - All Share -2 - 34% : Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano , indebolita dalla situazione valutaria turca. L'indice Ftse Mib ha perso il 2,51% a 21.090,78 punti mentre l'All Share ha lasciato sul campo il 2, 34% a ...