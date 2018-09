Meteo Protezione Civile domani | alta pressione e tempo ancora stabile ovunque

Allerta Meteo - Ciclone sul Mar Jonio : la protezione civile lancia un avviso di maltempo per venti impetuosi e mareggiate - i BOLLETTINI : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione presente sul Mar Ionio continuerà, durante il corso delle prossime ore, a determinare condizioni di maltempo con un nuovo deciso rinforzo della venti lazione prevalentemente nord-orientale sul nostro meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo stabile ovunque - temperature in aumento : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo stabile su tutto il territorio. Ancora venti sostenuti al Sud Italia e clima fresco. Più caldo con temperature in aumento al...

Allerta Meteo - burrasca e maltempo al Sud : allarme arancione in Sicilia - avviso e bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Dopo il passaggio dell’area di bassa pressione proveniente dal Nord Europa, che ha fatto affluire sulla scena italiana aria decisamente più fresca di quella che stazionava sulla nostra Penisola, resterà nelle prossime ore un’intensa ventilazione su gran parte dell’Italia, specialmente al Centro-Sud. Nella notte, poi, un’area di instabilità sulla Sicilia , porterà precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o ...

Meteo Protezione Civile domani : torna il bel tempo - ma attenzione ai venti forti : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo nuovamente più stabile grazie all'alta pressione in rinforzo. Tuttavia avremo ancora venti forti dai quadranti settentrionali su gran parte della...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per i freddi venti in arrivo da Nord/Est : “mareggiate sulle coste Adriatiche” : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni Meteorologiche anche sull’Italia, a iniziare dai settori alpini nel corso della serata, con venti forti dai quadranti settentrionali e temperature in sensibile diminuzione da domani su tutto il centro-Nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...