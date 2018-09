Mediobanca | Bollorè esce dal patto di sindacato Aprendo le danze anche sul futuro delle

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 settembre 2018) Nel mezzo di una delicata stagione politica, Vincent Bolloré spariglia a sorpresa le carte sul fortino. E apre lenon solo suldi Piazzetta Cuccia, masu quelloAssicurazioni Generali, partecipata dall’istituto di credito milanese, nonché grande investitore in titoli del debito pubblico italiano. A distanza di vent’anni dall’ingresso neldi governo diha fatto sapere che non rinnoverà l’alleanza che lo lega agli altri principali soci dell’istituto milanese. Di conseguenza, salvo colpi di scena, a partire da gennaio, l’accordo si scioglierà e gli azionisti disaranno liberi di disporre come credonorispettive quote. Il risultato è che la banca guidata da Alberto Nagel diventerà contendibile sul mercato. E con lei lo saràun corposo pacchetto di azioni Generali (13,46%) ...