MEDICANE | IN SICILIA E CALABRIA IL CICLONE DEL MEDITERRANEO Ultime notizie | ecco cosa

MEDICANE : in Sicilia e Calabria il ciclone del Mediterraneo/ Ultime notizie - venti e burrasca al sud Italia : Medicane: in Sicilia e Calabria il ciclone del Mediterraneo. venti e burrasca previsti al sud Italia per l'arrivo di questo fenomeno atmosferico tipico del mare del sud(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:29:00 GMT)