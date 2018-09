Martina - primarie Pd fine gennaio 2019 : ANSA, - ROMA, 27 SET - "Faremo il congresso prima delle europee. Se vuole una data, per me le primarie si terranno l'ultima domenica di gennaio ". Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina , ...

Pd - l’annuncio di Martina : “Le primarie si faranno il 27 gennaio” : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, indica la data per le primarie del congresso del Pd: "Per me le primarie si devono fare l'ultima domenica di gennaio", ovvero domenica 27 gennaio. "Mi dimetterò - spiega Martina - appena scatterà il congresso, come ho detto all'assemblea di luglio. Il congresso si farà prima delle europee".Continua a leggere