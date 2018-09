Marco Bocci | «Quant' è difficile entrare nella mente di SOLO»

Marco Bocci : ‘Spesso i miei colleghi confondono vita e lavoro - un errore enorme’ : “Spesso chi fa il mio mestiere confonde il lavoro con la vita. Ed è un errore enorme: il lavoro, per quanto lo si ami, è solo lavoro. La vita vera è quella con i figli, con la famiglia, con gli amici di sempre”: a sostenerlo è l’affascinante attore umbro Marco Bocci, marito di Laura Chiatti (con cui forma una delle coppie più belle d’Italia) ma anche protagonista della serie Taodue Solo, che narra delle vicende di un ...

Laura Chiatti/ La poesia per il marito Marco Bocci e la presa di posizione sull'Hiv : Laura Chiatti, la poesia per il marito Marco Bocci e il messaggio di conforto di Eva Riccobono, ma non mancano le risposte a domande scomode. Le ultime notizie sull'attrice(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 21:09:00 GMT)

Victoria 2 prende il posto di Solo 2 : Mediaset cambia tutto e anticipa la serie inglese rimandando Marco Bocci : Colpo di scena nel palinsesto di Canale 5 e per tutti i fan che si aspettavano l'esordio di Solo 2 da domenica 23 settembre. Proprio la bella Ivana Lotito aveva usato i social per confermare la messa in onda dei nuovi episodi della seconda stagione della fiction con Marco Bocci ma, a quanto pare, le carte in tavola sono cambiate. Mediaset ha deciso di spostare Solo 2 a ottobre e anticipare la messa in onda di Victoria 2 che, inizialmente, era ...

Da domenica 23 settembre Marco Bocci torna Solo su Canale 5 : Un agente sotto copertura a Gioia Tauro tra mafia e interessi di potere. torna Solo con Marco Bocci. La messa in

Laura Chiatti - ultimo topless dell'estate : ?fuori di seno? in spiaggia col marito Marco Bocci : Un involontario fuori di seno sul finire dell?estate per Laura Chiatti. L?attrice, è stata sorpresa al mare a San Felice circeo, a Latina, mentre trascorre una giornata al mare col...

Programmi TV di stasera - sabato 25 agosto 2018. Su Rai1 Italo con Marco Bocci : Italo Rai1, ore 21.25: Italo Film di Alessia Scarso del 2015, con Marco Bocci, Elena Radonicich. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: L’arrivo di Italo, un cane randagio bonario, crea dapprima disordine e terrore nella piccola cittadina siciliana di Scicli. Chiunque si oppone ferocemente all’idea di un cane che vaga per le strade ad eccezione di Meno, un saggio bambino di dieci anni. Solitario ed introverso dal momento ...

Anticipazioni Solo 2 con Marco Bocci : la prima puntata il 23 settembre in tv : Il pubblico di Canale 5 attende con trepidazione la seconda stagione della fiction Solo con protagonista Marco Bocci. In queste calde settimane di agosto sono state trasmesse le repliche della prima stagione, la quale in prima visione ottenne una media di circa 4 milioni di spettatori, tanto da indurre i vertici del Biscione a mettere in cantiere le nuove puntate che vedremo in onda durante la stagione televisiva autunnale su Canale 5. La prima ...

Italo/ Su Rai 1 il film con Marco Bocci e Barbara Tabita (oggi - 25 agosto 2018) : Su Rai 1 va in onda il film Italo con Marco Bocci e Barbara Tabita. La pellicola ha avuto un ottimo successo sia per il pubblico che per la critica innamorata del cane protagonista.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:43:00 GMT)

Italo - trama cast e curiosità del film con Marco Bocci : Il legame tra l’uomo e il cane, da sempre il suo migliore amico. Questa la relazione al centro di Italo, il film in onda sabato 25 agosto alle 21.25 su Rai 1 per la regia di Alessia Scarso. Italo, trailer Italo, trama L’arrivo di Italo, un cane randagio bonario, crea dapprima disordine e terrore nella piccola cittadina siciliana di Scicli. Tutti si oppongono all’idea di un cane che vaga per le strade ad eccezione di Meno, un ...

La dedica sexy di Laura Chiatti a Marco Bocci su Instagram : Laura Chiatti è pazza di Marco Bocci e non fa nulla per nasconderlo. L’attrice ha condiviso su Instagram un post dedicato al marito, mostrando come la passione fra i due sia ancora fortissima. Nello scatto si vede Marco Bocci con indosso solo un paio di pantaloni e senza maglietta, mentre aspira le foglie nel prato della loro villetta. “La vera vita di un sex symbol – ha scritto Laura Chiatti, commentando lo scatto – lui ...

“Marco Bocci sotto le coperte…”. Laura Chiatti e la confessione hot. Provocano suo marito e lei risponde per le rime : Se tu la stuzzichi, lei abbozza. Per un po’, poi non ci sta e allora replica, giustamente. Soprattutto se le si tocca il suo amato Marco Bocci e se sei va a ficcare il naso in un argomento intimo e che dovrebbe non interessare gli altri. Laura Chiatti e il commento tutto pepe sulla virilità di suo marito Marco Bocci: inutile dire che dopo le parole rilasciate dall’attrice una nuvola di fan rosa hanno gongolato e, senza essere troppo ...

Laura Chiatti - la virilità di Marco Bocci : “Va vista sotto le coperte” : Laura Chiatti, stuzzicata sulla virilità di Marco Bocci, si lascia sfuggire il ‘pepe’: “Va vista sotto le coperte bella mia…” Laura Chiatti e il commento tutto pepe sulla virilità di suo marito Marco Bocci: inutile dire che dopo le parole rilasciate dall’attrice una nuvola di fan rosa hanno gongolato e, senza essere troppo impertinenti, pure […] L'articolo Laura Chiatti, la virilità di Marco Bocci: ...