Manovra | Salvini e Di Maio | accordo raggiunto su 2 | 4% deficit

Manovra - deficit-Pil al 2 - 4% : passa la linea Di Maio-Salvini - Tria cede ma non si dimette : Il braccio di ferro all'interno del governo M5s-Lega, in queste ore che precedono il Consiglio dei ministri, sul cui tavolo questa sera arriverà la Nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e di finanza, è stato su un numeretto, o meglio su una percentuale: quella che fotografa il rapporto tra deficit e Pil...

Intesa a 2 - 4% del Pil - Salvini e Di Maio : «Manovra del popolo - povertà finita» Cosa succede se l’Italia aumenta la spesa : Atteso in serata il consiglio dei ministri che deve varare il documento economico finanziario. Fonti Lega e M5S sostengono che prevarrà la linea che vuole allargare la spesa

Manovra - Salvini e Di Maio soddisfatti : c'è accordo sul 2 - 4% di deficit : C'è anche il consenso del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. In una nota Di Maio ha dichiarato: …

Def - si disegna la Manovra. Tria : deficit al 2 - 1%. Ma per Di Maio e Salvini non basta : Lega e M5S premono per ottenere fino al 2,4-2,5%. In corso vertice di governo, poi il Consiglio dei ministri Def, spunta bozza in Pdf. Pensioni quota 100 "con restrizioni"

Manovra - Salvini : non ci saranno problemi né divisioni : Roma, 27 set., askanews, - Sulla Manovra e sulla misura del rapporto deficit/pil 'non ci saranno problemi né divisioni': lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della visita ...

Manovra - Salvini-Di Maio a Tria : “Se non ti piace - au revoir” : Nessuno invoca i forconi contro il Ministro Tria, eppure il nocciolo di tutti i ragionamenti nei Palazzi, e a mezza bocca nelle dichiarazioni alla stampa, è questo: “Se Tria non è più nel progetto, lo cambiamo.” Un monito importante, perché il capo di Via XX Settembre Segui su affaritaliani.it

Manovra - Salvini : “Vale la pena sforare il 2%. Tria? Nessun assedio al ministro - Governo rema nella stessa direzione” : “Io i numerini me li gioco al lotto o alla tombola. Ovviamente vale la pena sforare il 2% perché stiamo pensando al benessere del Paese“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Slavini, intervistato a margine dell’incontro con il presidente della Tunisia. “Non c’è alcun assedio al ministro Tria, Il Governo lavora e rema tutto nella stessa direzione” ha aggiunto L'articolo Manovra, Salvini: ...